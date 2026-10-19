Elecciones 2027: funcionarios y empleados públicos con intenciones políticas deben renunciar desde el 21 octubre

Algunos funcionarios y empleados públicos interesados en postular candidaturas para las elecciones generales del 2027 están obligados a renunciar, según los tiempos que marca la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp).

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) prevé convocar a elecciones el 22 de enero. A partir de entonces, se imponen una serie de plazos para los ciudadanos que tienen intenciones políticas para el 2027.

No todos los funcionarios o empleados públicos están obligados a presentar su renuncia, pero algunos sí tienen que dejar sus puestos. De lo contrario, el Registro de Ciudadanos podría no aceptar su solicitud de inscripción como candidatos.

El TSE planifica para el domingo 27 de junio las votaciones para la presidencia; diputaciones, corporaciones municipales y la representación ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen). Si no se define el binomio presidencial se contempla una segunda vuelta para el domingo 22 de agosto.

El departamento de Comunicación Social del TSE divulga desde ya contenido que explica quienes son los funcionarios y empleados públicos obligados a renunciar, y cuáles son las fechas límites para poder hacerlo.

Los plazos

Los funcionarios que aspiren a una diputación en el Congreso deberán dejar sus cargos a más tardar el 21 de octubre del 2026, si ejercen alguna autoridad en el distrito electoral por el que buscan postularse. De no hacerlo, su elección podría ser declarada nula.

Estos mismos parámetros se fijan para aquellos que buscan una candidatura para el Parlacen y la fecha límite es el 21 de octubre.

También funcionarios y empleados públicos que tengan algún cargo dentro la corporación municipal, pero que busquen una postulación para alcalde, deben renunciar tres meses antes del llamado a elecciones.

#TSEGuatemala informa: https://t.co/7DDVVHfP63 — TSE Guatemala (@TSEGuatemala) August 28, 2026

Este mismo tiempo se fija para los empleados o funcionarios del Ministerio Público (MP), quienes para participar a un cargo de elección popular deben renunciar a más tardar el 21 de octubre.

Para el caso de los ministros de Estado que busquen participar por la presidencia, tienen que renunciar a más tardar el 26 de diciembre, seis meses antes de las votaciones.

Pero existen algunas excepciones que ha estado informando la autoridad electoral. "El TSE aclara que los diputados y alcaldes que actualmente ejercen su cargo no están obligados a renunciar, de conformidad con las excepciones y prohibiciones especificas establecidas en la Constitución Política de la República de Guatemala y la Lepp”, cita un comunicado del TSE del pasado 27 de agosto.

Cambios en el gabinete

Para César Vega, analista de Acción Ciudadana, es probable que se vean cambios en el gabinete de gobierno de Bernardo Arévalo, debido a las intenciones políticas de alguno o varios de sus ministros.

“Yo no descartaría cambios, hay rumores, así que creo que sí podrían haber cambios, pero lo más inmediato serán los gobernadores que si quieren competir deben renunciar al 21 de octubre”, indica el experto.

También Ruben Hidalgo, director del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep), no descarta cambios en el gabinete, pero ve debilidad en la mayoría de los ministros de Arévalo para una contienda presidencial.

“Me parece que el nombre que ha sido recurrente en más de una oportunidad es el de la ministra de Educación, se ha escuchado como una potencial figura para ser candidata para las elecciones presidenciales”, indica.

Oficialismo sin partido

Actualmente al gobierno de Arévalo no cuenta con un partido político con el que pueda impulsar la figura de un posible candidato.

Movimiento Semilla fue cancelado y los oficialistas lejos de permanecer unidos se dividieron entre aquellos que buscan rescatar la organización cancelada y los que optaron por crear un nuevo partido.

A causa de esa fisura nació el partido político Raíces, liderado por el diputado Samuel Pérez, y otros congresistas, que podría ser una posible propuesta para algunos ministros que tengan aspiraciones presidenciales, indican las fuentes.

“Habrá que superar la diferencia, hay personas muy afines a la idea original que era Movimiento Semilla, que no comulgan con la naturaleza con la que fue gestionado y constituido el ahora partido, Raíces”, dice Hidalgo.

La alternativa que quedaría a los oficialistas, leales a Movimiento Semilla, sería buscar refugió en algún partido vigente, o esperar la creación de alguna nueva propuesta con la cual puedan hacer algún tipo de alianza.

“El gobierno no tiene una maquinaria para transmitir el liderazgo como pasó por ejemplo con Alejandro Giammattei y el partido Vamos; puede que ahora veamos candidatos oficialistas en más de un solo partido”, comenta Vega.

Actualmente Organizaciones Políticas del TSE contabiliza 27 partidos políticos, siendo el de más reciente creación Raíces, que tiene como secretario general al diputado Samuel Pérez.