Tres hombres fingían ser policías y llevaban secuestrada a una persona con una orden de captura falsa

Tres hombres que fingían ser investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron capturados este miércoles 16 de septiembre en el kilómetro 53.5 de la antigua ruta a Palín, Escuintla, cuando trasladaban a un hombre bajo una orden de aprehensión falsa.

Los detenidos viajaban en una camioneta blanca, de modelo reciente, junto con el hombre, de 50 años, quien más tarde fue liberado.

Según la investigación policial, la intención de los sujetos era privar de libertad al hombre y posteriormente exigir dinero a cambio de su liberación.

Los detenidos fueron identificados como Ramón “N”, de 50 años; Antonio “N”, de 43, quien registra antecedentes por robo y allanamiento, y Jhon “N”, de 50 años, de nacionalidad colombiana, alias “Comandante”. Las autoridades verificaron que ninguno de los tres pertenece ni ha pertenecido a la PNC.

Durante la inspección del vehículo, las autoridades localizaron prendas con insignias similares a las de los agentes de la PNC, además de grilletes, pasamontañas y documentos presuntamente falsificados.

De acuerdo con la PNC, los tres hombres fueron puestos a disposición del juez competente.

En Flagrancia



Capturan a tres presuntos secuestradores que se hacían pasar por investigadores de la PNC



Víctima es liberada, y entre los detenidos hay un colombiano pic.twitter.com/QWyPZZ2NKS — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) September 16, 2026

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