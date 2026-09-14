Cinco de los 15 detenidos por los bloqueos obtienen falta de mérito; otros 10 siguen pendientes

Guatemala

Cinco de los 15 detenidos por los bloqueos obtienen falta de mérito; otros 10 siguen pendientes

De las 15 personas detenidas y dos adolescentes remitidos durante los bloqueos del viernes, cinco ya obtuvieron falta de mérito.

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Capturas durante desalojo de bloqueo en carretera Antigua a Palín

Agentes de la PNC realizan capturas durante el desalojo del bloqueo en la carretera Antigua a Palín el viernes 11 de septiembre del 2026. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Cinco de las personas detenidas durante los bloqueos registrados el viernes 11 de septiembre, obtuvieron falta de mérito, mientras que los demás casos continúan a la espera de una resolución judicial.

El Ministerio Público (MP) confirmó que estas cinco personas fueron detenidas en el kilómetro 13 de la ruta al Atlántico y que el juzgado resolvió no ligarlas a proceso. En los otros casos reportados durante la jornada todavía están pendientes las decisiones de los tribunales.

Entre las detenciones se encuentran dos personas aprehendidas en la calzada San Juan y 5a avenida, colonia Santa Marta, zona 5 de Mixco; dos en el kilómetro 168 de la ruta CA-2, en Cuyotenango, Suchitepéquez; y cuatro adultos en el kilómetro 39 de la ruta al Pacífico, en Palín, Escuintla.

En este último punto también fueron remitidos dos adolescentes.

La Policía Nacional Civil informó que, en total, durante la jornada fueron detenidos 15 adultos y remitidos los dos adolescentes de 16 y 17 años. Sin embargo, el detalle proporcionado por la institución sobre las capturas individualizadas no coincide con ese consolidado, por lo que la cifra deberá ser precisada.

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Lo que reporta la PNC

El balance policial del viernes establece:

  • 15 personas adultas detenidas.
  • Dos adolescentes remitidos, de 16 y 17 años.
  • Los hechos ocurrieron en puntos de Guatemala, Mixco, Suchitepéquez y Escuintla.
  • La PNC atribuye las detenciones a hechos relacionados con alteración del orden público y atentados contra las fuerzas de seguridad.
Morteros utilizados por manifestantes durante bloqueo en carretera Antigua a Palín
Morteros permanecen en el punto donde se registró el bloqueo. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)
Agentes antimotines de la PNC durante bloqueo en la carretera Antigua a Palín
Agentes antimotines de la PNC permanecen en la carretera Antigua a Palín. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Las capturas ocurrieron mientras las fuerzas de seguridad intervenían en distintos puntos bloqueados. En Cuyotenango, la PNC señaló que los agentes fueron recibidos con piedras y otros objetos y que posteriormente localizó pirotecnia, piedras, una capucha y una resortera.

El Gobierno ha sostenido que algunos de los bloqueos dejaron de ser manifestaciones pacíficas y “mutaron a actos delictivos”.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, dijo que se investiga si funcionarios públicos financiaron o promovieron las acciones y afirmó que, de encontrarse evidencias, estas serían remitidas al Ministerio Público.

La postura oficial también se basa en los incidentes registrados durante los operativos para despejar las carreteras. En Cuyotenango, según el Gobierno, dos agentes de la PNC resultaron heridos por proyectiles de arma de fuego.

FOTOGALERÍA
Las imágenes de la tensa jornada de bloqueos donde la PNC lanza gases lacrimógenos a encapuchados e inconformes por el alza al combustible

Lea también: Arévalo señala que políticos y narcos orquestaron bloqueos, pero el MP no reporta denuncias por los hechos

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