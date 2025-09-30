Tribunal anunciará el 13 de octubre sentencia contra implicados en el caso TCQ

El Tribunal de Mayor Riesgo B anunció este martes 30 de septiembre que el próximo 13 de octubre dictará sentencia en el proceso penal por el caso TCQ, en el cual están implicados exfuncionarios y empresarios señalados de corrupción en la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ).

La fase final del juicio avanzó este 30 de septiembre con la presentación de las conclusiones y el derecho de última palabra de los sindicados. Entre ellos figura Douglas René Charchal, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quien afirmó que ha enfrentado el proceso “con la frente en alto”.

Durante la audiencia, varios acusados cuestionaron a las antiguas autoridades de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), a quienes señalaron por supuestas irregularidades.

El Ministerio Público (MP) pidió penas de hasta 10 años de prisión, multas que alcanzan los Q500 mil y la inhabilitación para ejercer cargos públicos, por considerar que los procesados formaban parte de una estructura criminal operativa desde la EPQ.

El caso TCQ investiga presuntos actos de corrupción cometidos en la adjudicación de un contrato para operar una terminal de contenedores.

