Tribunal declara procedente extradición de integrante de Lev Tahor solicitado por México

En audiencia este viernes 4 de septiembre, el Tribunal Quinto de Sentencia Penal declaró procedente el requerimiento de extradición de Yoel Malka, integrante de la comunidad Lev Tahor.

Malka es solicitado por la justicia de México por el delito de trata de personas en la modalidad de matrimonio forzado.

Ahora, el trámite continuará en el Ministerio de Relaciones Exteriores para la entrega de Malka a las autoridades mexicanas.

Durante la audiencia, el juez indicó que el Gobierno de México considera que este caso forma parte de una investigación sobre una organización criminal que se dedica a matrimonios forzados con menores de 14 años.

Añadió que el Tribunal considera que los documentos fueron enviados de acuerdo con el tratado entre México y Guatemala para estos casos.

Dijo que México requiere a Yoel Malka por su presunta vinculación con una organización criminal que, según la investigación de ese país, funciona en varias naciones.

Agregó que, tras recibir la documentación correspondiente del caso, el Tribunal decidió declarar procedente la solicitud de extradición planteada por México.

Para leer más: Integrante de Lev Tahor en Guatemala enfrentará un proceso penal por presunto abuso de menores

Otros integrantes de Lev Tahor ya han sido capturados por supuestos delitos contra menores.

Las autoridades también han desarrollado cateos en la sede de esta secta en Oratorio, Santa Rosa, donde han reportado el rescate de decenas de menores que habrían sido víctimas de abusos.

Le puede interesar: “La única opción era obedecer”: exintegrante de secta Lev Tahor relata los abusos que sufrían los menores rescatados

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.