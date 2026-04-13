“La única opción era obedecer”: exintegrante de secta Lev Tahor relata los abusos que sufrían los menores rescatados

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, autoridades, exintegrantes y panelistas abordaron qué ocurrió con Lev Tahor en Guatemala, el proceso de reunificación de los 203 menores rescatados y los testimonios sobre presuntas violaciones a derechos, castigos, amenazas y un entorno de control dentro del grupo.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó, por medio de Lucrecia Prera, procuradora de la Niñez y Adolescencia, que el proceso de reunificación de los 203 menores rescatados de Lev Tahor comenzó el 20 de diciembre del 2024 y concluyó en marzo del 2026, cuando fueron trasladados a entornos seguros con familia ampliada.

Prera explicó que, entre las denuncias recibidas, identificaron de forma reiterada el “matrimonio forzado” y el “embarazo o posible embarazo forzado”, lo que, según dijo, evidenciaba una “clara violación al derecho a la integridad”.

La funcionaria señaló que las autoridades actuaron sin esperar a que ocurriera una tragedia y añadió que, de acuerdo con evaluaciones forenses, hubo casos que causaron preocupación.

Según expuso, una evaluación médico-forense determinó indicios de que una niña “pudo haber sido víctima de abuso sexual”, extremo que, indicó, corresponde investigar al Ministerio Público.

Sobre la situación actual del grupo, la PGN afirmó que no tiene establecido que Lev Tahor opere actualmente en Guatemala. No obstante, Prera indicó que aún hay niños en el país, debido a que algunos progenitores manifestaron que no deseaban abandonar Guatemala y que se hicieron recomendaciones judiciales para que asistieran a escuelas para padres. También explicó que muchos de los menores reunificados ahora viven en Canadá, Estados Unidos e Israel.

“La única opción que tenían era obedecer”

El programa también presentó el testimonio de Yisrol Horevitz, exintegrante de Lev Tahor, quien relató que fue obligado a casarse cuando tenía 13 años y que su esposa tenía 12. En su relato, afirmó: “Tú no tienes derecho para preguntar con quién vas a casar”, frase con la que describió la imposición que, según dijo, sufrió dentro del grupo.

Exmiembros de Lev Tahor relatan abusos, castigos y restricciones que marcaron su vida dentro de la secta. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Horevitz narró que los castigos y la presión eran constantes. “Yo no recuerdo casi un día que fue normalmente”, dijo, al describir jornadas marcadas por sanciones y control.

También aseguró que dentro de la agrupación “todas las veces fue complicado” y que sus integrantes estaban obligados a obedecer reglas estrictas.

A ese testimonio se sumó Nissen Malka, también exintegrante, quien afirmó que cuando alguien incumplía las reglas dictadas por los cabecillas del grupo era castigado. Ambos coincidieron en que, cuando la PGN rescató a los menores, a los integrantes se les decía que las autoridades eran personas malas y que la intervención buscaba dañarlos.

El reportaje indicó que ambos exintegrantes ahora viven en Estados Unidos y están fuera de la agrupación.

Expertos advierten secuelas emocionales y necesidad de apoyo

Los panelistas centraron la discusión en las secuelas que podrían enfrentar los menores rescatados. Una de las analistas señaló que la preocupación principal es que los niños y adolescentes puedan regresar a entornos que les permitan vivir en libertad y no volver a contextos de sometimiento.

Durante el análisis se afirmó que salir de una secta implica enfrentar un proceso complejo, porque el control interno puede operar como un “lavado de cerebro”. En esa línea, se advirtió que los menores y jóvenes rescatados necesitarán acompañamiento psicológico, consejería y apoyo constante para enfrentar los efectos del adoctrinamiento y los traumas vividos desde edades tempranas.

Analistas advierten que menores rescatados necesitan apoyo psicológico para superar traumas y el adoctrinamiento sufrido. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Otro de los expertos indicó que el trabajo de la PGN permitió encontrar hogares para los menores y que ese proceso puede ayudar a reducir el daño emocional sufrido. También sostuvo que, para recuperar sus proyectos de vida, los niños y adolescentes requerirán terapia psicológica, familiar y social.

En la parte final del análisis, los panelistas remarcaron que el caso no debe interpretarse como una discusión sobre costumbres o tolerancia cultural, sino desde el marco legal guatemalteco.

Uno de ellos resumió ese punto al afirmar que, aunque existan prácticas normalizadas dentro del grupo, “si ellos están acostumbrados a casarse a los 13 años, aquí no, aquí es delito”.

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