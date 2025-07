PGN confirma que 62 menores rescatados de Lev Tahor permanecen bajo protección estatal

La Procuraduría General de la Nación (PGN) confirmó que 68 de los 160 niños, niñas y adolescentes rescatados por presuntos abusos de la secta ultraortodoxa Lev Tahor el 20 de diciembre de 2024 fueron trasladados al extranjero bajo el esquema de retorno asistido, con apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores y acuerdos bilaterales con Estados Unidos, Canadá e Israel.

Además, 62 menores continúan bajo medidas de protección en Guatemala, distribuidos en 23 procesos judiciales activos. Las audiencias de verificación siguen en marcha, según explicó la jefa de la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia, Lucrecia Prera.

“La solicitud de PGN ha sido clara: los progenitores no pueden ser considerados recurso familiar mientras no haya una desvinculación real del grupo y se demuestre que no representan un peligro”, puntualizó Prera.

En los casos donde familiares no vinculados a Lev Tahor han demostrado condiciones adecuadas, los jueces han autorizado reunificaciones.

Nacidos en Guatemala

“El 80% de los niños nacieron en Guatemala, pero no tienen vínculos familiares ni entornos seguros aquí. Por eso se gestionaron mecanismos de protección en otros países”, señaló Prera.

Israel detalló ayer que ya repatrió a diez familias de la secta Lev Tahor, incluidas 20 niñas y niños trasladados desde Guatemala, con el objetivo de rehabilitarlos e integrarlos a la sociedad.

Los menores, calificados por autoridades israelíes como “supervivientes de la secta”, quedaron bajo custodia de uno de sus progenitores, según un comunicado de la Knéset.

Las autoridades educativas y de salud israelíes advirtieron que algunas familias rechazan apoyo psicológico para los menores, mientras intentan ubicarlos en el sistema escolar, en algunos casos en colegios ultraortodoxos sin plena supervisión estatal.

Otros 30 menores fueron reunificados en el país. 22 fueron restituidos a sus familias por orden judicial, mientras que 8 eran hijos de familias guatemaltecas que se habían integrado a Lev Tahor. En estos últimos casos, se recomendó que parientes cercanos no vinculados al grupo asumieran su cuidado.

“Identificamos ocho casos de familias guatemaltecas dentro del grupo. En esos casos no es posible hablar de retorno internacional, pero se propuso que sus propios familiares fungieran como recurso familiar”, explicó Prera.

La PGN insistió en que su trabajo se ha centrado exclusivamente en proteger a los menores:

“Nuestro enfoque ha sido garantizar la integridad y bienestar de la niñez. No juzgamos motivos religiosos o políticos, sino las condiciones objetivas de riesgo y vulneración de derechos.”

PGN reitera que no hubo motivaciones religiosas

Ante señalamientos de que se trató de una persecución religiosa, la PGN reiteró que la intervención respondió a graves denuncias de violaciones de derechos humanos.

“Se documentaron casos de castigos extremos, entrega forzada de menores a otras familias como sanción, y restricción alimentaria —en algunos casos, solo pan y agua— como forma de control”, reveló Prera.

Desde marzo de 2024 se intentó un abordaje preventivo, pero se negó el ingreso al personal de la PGN incluso con orden judicial. La intervención se dio tras la huida de varios adolescentes y nuevas denuncias en julio, lo que permitió el rescate de los 160 menores.

Lea también: Excavaciones y menores rescatados: los hallazgos que hizo el MP dentro de una comunidad de Lev Tahor

Expertas señalan estructuras de control dentro del grupo

Elena Ruiz, directora de Ciprodeni, alertó que el caso de Lev Tahor reproduce esquemas de violencia y control:

“La condicionante es doblegar a las personas que ingresan, en este caso a las ocho familias guatemaltecas, para que puedan replicar el modelo dentro de las familias que ellos también conocen o pueden influenciar.”

Además, advirtió que las prácticas del grupo contradicen abiertamente la legislación nacional: “Tienen prácticas fuera del marco social y legal. En Guatemala las uniones tempranas y los matrimonios forzados están prohibidos, y ellos han seguido reproduciendo esas prácticas entre adultos y adolescentes".

Presentan 22 denuncias

La Procuraduría General de la Nación (PGN) remitió 22 denuncias al Ministerio Público (MP) por posibles violaciones a los derechos de la niñez cometidas dentro del grupo Lev Tahor, incluyendo vulneraciones al derecho a la salud, la integridad física y psicológica, y amenazas a menores de edad.

La Fiscalía contra la Trata de Personas investiga al grupo por abuso sexual, matrimonios y embarazos forzados, maltrato físico y psicológico, negligencia y trata de personas. Las denuncias se sustentan en testimonios de víctimas —como el de un adolescente obligado a casarse a los 13 años— y en evidencias recogidas en la finca de Oratorio, Santa Rosa, donde se documentaron condiciones insalubres y coercitivas.

Según explicó la jefa de la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia, Lucrecia Prera, el caso fue abordado con evaluaciones técnicas y especializadas:

“Se coordinaron audiencias de verificación de medidas y se realizaron peritajes especializados, que incluyeron evaluaciones culturales por parte de antropólogos. Las conclusiones indicaron que cualquier miembro del grupo Lev Tahor representa un riesgo para la niñez y adolescencia.”

Debido a la resistencia de los adultos del grupo, el MP tuvo que gestionar más de 20 exhibiciones personales ante jueces de niñez. La investigación sigue en curso y busca establecer responsabilidades penales.

Lea también: Verificamos por usted: ¿Es cierto que la secta Lev Tahor escondió a unos adolescentes en Belice?