Un Rolex de Q63 mil en Pavón: Policía incauta reloj de alta gama a hombre que salía de visita de la prisión

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) incautaron un reloj Rolex durante un operativo en la entrada de la Granja Penal Pavón, en Fraijanes.

La PNC capturó este lunes 11 de agosto a Óscar “N”, de 47 años, quien regresaba de visitar a un privado de libertad. Según el reporte, el detenido llevaba varias prendas de vestir, entre las que se hallaba una caja verde con un reloj Rolex en su interior, decorado con piedras multicolor.

Junto al reloj, las autoridades localizaron un documento a nombre de Hong Kong LTD, en el que se detalla que el artículo está valorado en Q63,900.

También se decomisó una base de tarjeta SIM, por lo que se presume que el chip podría estar dentro de uno de los centros carcelarios del complejo.

“En estos operativos realizados ya se han solicitado más de 100 solvencias a mujeres y 45 a hombres, así como a ocho vehículos, como parte del operativo en desarrollo”, detalló la PNC.

No se reveló el nombre de la persona a quien Óscar “N” habría visitado.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

