Una mujer, Q835 mil, un revólver y municiones: lo que hallaron en allanamiento en Huehuetenango

Agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y fiscales del Ministerio Público (MP) efectuaron un allanamiento en la aldea Chivacabe, Huehuetenango, y capturaron a Consuelo “N”, de 56 años, luego de que localizaran en el lugar casi Q1 millón, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

Durante la diligencia, las autoridades localizaron un revólver, 250 municiones, cuatro teléfonos celulares y Q835 mil 890 en billetes de diferentes denominaciones.

De acuerdo con la información, la mujer no contaba con documentos que acreditaran la procedencia legal del dinero ni del arma.

Un caso similar ocurrió en Huehuetenango el 12 de agosto pasado, cuando capturaron a un hombre luego de que la Policía hallara Q1 millón 22 mil 98, así como 128 mil 950 pesos mexicanos, en Santa Cruz Barillas.

Capturada en allanamiento con más de Q835 mil



Como resultado de un allanamiento realizado en la aldea Chivacabe, Huehuetenango, investigadores de la DEIC, en coordinación con agentes de la Comisaría 43 y el MP, capturaron a Consuelo "N" , de 56 años pic.twitter.com/0VoFFLsIRl — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) September 4, 2026

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