Urgen designar director del Sistema Penitenciario, luego de muerte de reos

El Sistema Penitenciario (SP) se encuentra en una crisis por la vacante en la dirección, lo que estaría influyendo en una serie de ilícitos que se están presentando dentro de las cárceles, aseguraron expertos en temas de seguridad pública.

El más reciente suceso ocurrió la noche del pasado viernes, cuando fueron localizados sin vida cuatro privados de libertad en el centro de detención preventiva Pavoncito, y que permanecían en prisión por delitos de extorsión, portación de arma, posesión para el consumo, asesinato y asociación ilícita.

Hasta el momento se desconoce las causas de los decesos, pero no se descarta la posibilidad de un supuesto envenenamiento, lo que se le conoce como una “muerte silenciosa”, asociada a la disputa de poder dentro del reclusorio.

Por otro lado, la falta de controles en las cárceles también estaría explicando varios crímenes que están ocurriendo en el exterior, asociados a conflictos en pandillas por la disputa de territorio para ampliar sus actos delictivos, coincidieron el analista en temas de seguridad y ex viceministro de Gobernación, Mario Mérida, y Eddy Morales exdirector de presidios.

El principal llamado a las autoridades del Ministerio de Gobernación (Mingob) es hacer el nombramiento o designación de la persona responsable del SP para cubrir la vacante lo antes posible, ya que la crisis puede potencializarse ante la falta de controles en los penales que refleja un debilitamiento institucional, advirtieron.

Por otro lado, puede estar entorpeciendo el trabajo de inteligencia penitenciaria que suministra insumos a la Dirección General de Inteligencia Civil (Digici) y otras agencias que ven asuntos de política criminal e investigación.

La inestabilidad en la dirección del SP surgió el 13 de mayo último, cuando dimitió Luis José Juárez Bolaños como director general del SP quien había sido nombrado el 15 de abril, al sustituir a Sergio Vela quien fue relevado del cargo al “desgaste natural del puesto”, según comunicó en su momento el Mingob.

Se estimula la actividad criminal

Mérida es de la idea de que cuando renunció el último director del SP y al no haber nombramiento para una institución de alta importancia, “no puede estar ausente con alguien que administre las cárceles”.

Entonces al no haber una dirección, se estimulan las acciones internas ilegales dentro de los mismos detenidos, por lo que “no es raro que se pudo envenenar a estas personas”.

“Lo que nos dice esto, es que al no haber un director del Sistema Penitenciario no hay un control en las cárceles”, apuntó Mérida, por lo que aconsejó nombrar cuanto antes al responsable para que se retome la administración del sistema que tiene a más de 23 mil personas detenidas y que cumplen sus condenas.

Mérida es de la lógica que, al no haber una designación de un director, en las cárceles se puede mover cualquier tipo de ilícitos y es un riesgo al permanecer vacante el cargo.

En esos términos coincide Morales, y al no haber controles en los privados de libertad, “y es evidente que tienen el control y ningún director se va a arriesgar si no cuenta con un equipo que no tenga experiencia, estudios de criminología, los conocimientos sobre el derecho penitenciario y la gestión pública”.

Acerca del perfil del nuevo director, debe ser una persona que tenga la experiencia para ejercer los controles de los privados de libertad, y generar un programa de rehabilitación efectiva, así como el control basado en la inteligencia penitenciaria para evitar cualquier trifulca, amotinamiento, escapes o crímenes en las cárceles.

Remarcó que el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, es un conocedor sobre inteligencia civil, administración y análisis del fenómeno criminal, por lo que debe ponerle atención a la temática carcelaria.

“Hay que hacer una selección de cuadros mucho más efectivo para contrarrestar el fenómeno de la criminalidad, no solo de la del Sistema Penitenciario, y aún está vacante el nombramiento del viceministerio de seguridad en el Ministerio de Gobernación”, concluyó Morales.