Justicia
Vendedor de pizza es señalado de agredir a una niña; vecinos lo retienen y golpean en Mixco
Un hombre que vendía pizza fue retenido y golpeado por vecinos de la colonia Chipatal, zona 1 de Mixco, tras ser señalado de agredir sexualmente a una niña de 11 años.
Vecinos de la colonia Chipatal, Mixco, rodean el área tras retener a un vendedor de pizza acusado de ingresar a una vivienda y atacar a una niña. (Foto Prensa Libre: Tomada de la página de Facebook de OMPNA De Mixco)
Un supuesto vendedor de Pizza fue retenido y golpeado por vecinos de la colonia Chipatal, zona 1 de Mixco, luego de ser señalado de agredir sexualmente a una niña de 11 años, informaron este miércoles 14 de enero fuentes oficiales.
De acuerdo con información preliminar, el sujeto ingresó a una vivienda del sector y habría atacado a la menor. Al conocer lo ocurrido, vecinos intervinieron y agredieron al presunto responsable.
Al lugar acudieron agentes de la Policía Municipal, la Policía Nacional Civil y cuerpos de socorro, quienes mantienen presencia en la zona.
La Oficina Municipal de Protección de la Niñez y la Adolescencia de Mixco solicitó la presencia de la Procuraduría General de la Nación con el fin de constatar el estado de salud de la menor y garantizar las medidas de protección correspondientes.
“En la entrada a la colonia Chipatal, zona 1 de Mixco (km 16.5 de la ruta Interamericana), vecinos agarraron a un hombre que andaba vendiendo pizza con playera roja, se entró a una casa y empezó a agredir sexualmente a una niña de 11 años. Los vecinos lo lincharon”, publicó en sus redes sociales la Oficina Municipal de Protección de la Niñez y la Adolescencia de Mixco.
Las autoridades ya investigan el caso.
