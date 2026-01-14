Vendedor de pizza es señalado de agredir a una niña; vecinos lo retienen y golpean en Mixco

Un supuesto vendedor de Pizza fue retenido y golpeado por vecinos de la colonia Chipatal, zona 1 de Mixco, luego de ser señalado de agredir sexualmente a una niña de 11 años, informaron este miércoles 14 de enero fuentes oficiales.

De acuerdo con información preliminar, el sujeto ingresó a una vivienda del sector y habría atacado a la menor. Al conocer lo ocurrido, vecinos intervinieron y agredieron al presunto responsable.

Al lugar acudieron agentes de la Policía Municipal, la Policía Nacional Civil y cuerpos de socorro, quienes mantienen presencia en la zona.

La Oficina Municipal de Protección de la Niñez y la Adolescencia de Mixco solicitó la presencia de la Procuraduría General de la Nación con el fin de constatar el estado de salud de la menor y garantizar las medidas de protección correspondientes.

“En la entrada a la colonia Chipatal, zona 1 de Mixco (km 16.5 de la ruta Interamericana), vecinos agarraron a un hombre que andaba vendiendo pizza con playera roja, se entró a una casa y empezó a agredir sexualmente a una niña de 11 años. Los vecinos lo lincharon”, publicó en sus redes sociales la Oficina Municipal de Protección de la Niñez y la Adolescencia de Mixco.

Las autoridades ya investigan el caso.

