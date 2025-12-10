Videos revelan cómo fue asesinado el hijo del diputado Martín Nicolás en Huehuetenango

Prensa Libre tuvo acceso a videos que muestran el momento en que Miguel Mateo Nicolás, hijo del diputado Martín Nicolás Segundo, fue atacado a balazos en Huehuetenango el 30 de septiembre del 2024. La grabación también evidencia los momentos previos al crimen y revela la posible planificación del ataque.

En las imágenes se observa a varias personas —entre ellas el supuesto agresor— reunidas en una esquina antes del hecho. Luego, se ve cómo Nicolás es interceptado cuando se conducía en su vehículo en la zona 8 de la cabecera departamental. El joven intentó huir, pero falleció por la gravedad de las heridas.

Este miércoles 10 de diciembre, Héctor Leonel Álvarez Herrera —suegro del fallecido— se presentó voluntariamente ante el Juzgado de Mayor Riesgo de Quetzaltenango, luego de que sus abogados solicitaron revocar la orden de captura en su contra. Sin embargo, el juez resolvió ligarlo a proceso penal por asesinato y ordenó su ingreso a prisión preventiva en la cárcel de esa ciudad.

El Ministerio Público tiene dos meses para ampliar la investigación. Según la Fiscalía, Rafael Álvarez —hijo del ahora procesado— también tiene una orden de aprehensión vigente.

Las autoridades presumen que el crimen estaría relacionado con presuntos casos de violencia intrafamiliar. De acuerdo con la investigación, la esposa de Nicolás —hija de Álvarez Herrera— habría sido víctima de agresiones, lo cual pudo haber motivado el ataque. El diputado Martín Nicolás sugirió en declaraciones a medios que el hecho estaría vinculado con conflictos familiares.

