Aunque la tasa de homicidios se redujo en los primeros siete meses de este año en comparación con el mismo lapso de 2023, la violencia homicida repercute en otros departamentos, en donde anteriormente no se reportaban cifras altas por ese flagelo, según un informe del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), con base en reportes de la Policía Nacional Civil (PNC).

Según el Cien, en los primeros siete meses de este año se registraron 116 homicidios menos que en 2023 a nivel nacional, en la misma fecha el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) efectuó 77 necropsias menos asociadas a hechos criminales, en comparación con 2023; eso significa que la tasa anual se redujo a 15.8 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Aumento

A pesar de la reducción de homicidios a nivel nacional, hay departamentos donde este año se reporta un repunte de muertes violentas, algo que no sucedio el año anterior. Es el caso de Santa Rosa, donde se registraron 21 homicidios más, le siguen Retalhuleu y Quiché, en ambas regiones se reportan 10 muertes violentas más.

En el caso de los municipios, hay tres en los cuales cuales la PNC reportó un repunte de violencia. En Barberena, Santa Rosa se reportan 16 muertes violentas más este año, así como en Chinautla y Villa Nueva, ambos municipios del departamento de Guatemala con un repunte de 11 homicidios.

La incidencia en Chinautla y Villa Nueva puede deberse a la presencia de pandillas, según el analista del Cien, Walter Menchú.

"En el caso de Villa Nueva, los homicidios no ocurren en el área central, sino en lugares poblados como Bárcenas y áreas aledañas", afirmó.

En otras ocasiones las autoridades policiales han explicado que el fenómeno criminal y las estructuras delictivas se mueven a otros lugares cuando se ven amenazados y se implementan planes para atacarlos.

En el tema de extorsiones, Menchú explicó que en julio de este año se denunciaron 2 mil 244 extorsiones, lo que significa que la tasa inter anual aumentó a 120 denuncias de extorsión por cada 100 mil habitantes.

Victimización

Mediante una encuesta de victimización, el Cien determinó la percepción que la ciudadanía tiene de la seguridad y la población que ha sido víctima de algún delito.

En ese sentido, el analista del Cien, David Casasola, explica que dicha encuesta revela datos de entrevistas que se hicieron entre junio de 2023 y junio de 2024, en la que se determinó que el 18 por ciento de los entrevistados dijeron haber sido víctima de algún delito, como asaltos, extorsiones, agresiones, vandalismo, estafas, entre otros.

Dicho porcentaje refleja un aumento de 0.2 por ciento en comparación con 2023, Sin embargo, Casasola dice que a pesar de representar un alza, se mantiene dentro de los niveles observados en años anteriores cuando se registró un 17.7 por ciento de personas afectadas.

Un 11.9 de los afectados no denunció al considerar que no sirve de nada y un 22.3 dijo que no denunció porque no confía en las autoridades.Los encuestados también respondieron que no denunciaron porque no sabían a donde acudir o porque no consideraron de gravedad lo que les ocurrió.

"Son respuestas muy preocupantes porque hay personas que no consideran tan grave lo que les ocurre, y no se sienten tan agraviados como para presentar una denuncia, eso muestra su actitud hacia la violencia", dijo Casasola.

En cifras