La saga completa de The Walking Dead llegará a Netflix en 2027 tras un acuerdo millonario

La saga completa de la famosa serie de terror The Walking Dead llegará a Netflix a partir del 2027, gracias a un acuerdo de US$500 millones que le concede los derechos de distribución por cinco años.

La plataforma de streaming ya contaba con la serie original, de 11 temporadas, dentro de su catálogo; sin embargo, sus seis series derivadas estaban disponibles únicamente en Disney+, donde se transmiten internacionalmente desde su estreno.

Medios estadounidenses informaron que el acuerdo permite que tanto Netflix como AMC+, plataforma de la productora AMC, responsable de toda la saga, incluyan en sus catálogos la serie original y todas las producciones derivadas, del 2027 al 2031.

“Netflix ha sido un socio fundamental para convertir a The Walking Dead en una de las franquicias más exitosas de la historia del entretenimiento. Este acuerdo es un resultado fantástico para nuestras compañías, para los aficionados y para esta propiedad intelectual atemporal”, dijo Kristin Dolan, directora general de AMC Global Media.

Netflix posee los derechos exclusivos de emisión de la saga en Estados Unidos desde el 2011, pero ahora los usuarios de la plataforma en otras partes del mundo también podrán verla.

De esta forma, los suscriptores de Netflix podrán ver:

The Walking Dead, la serie original (2010)

Fear the Walking Dead (2015)

The Walking Dead: World Beyond (2020)

Tales of The Walking Dead (2022)

The Walking Dead: Daryl Dixon (2023)

The Walking Dead: Dead City (2023)

The Walking Dead: The Ones Who Live (2024)

La serie original sigue al sheriff Rick Grimes, quien, al despertar, se da cuenta de que el mundo está en ruinas y deberá liderar a un grupo de sobrevivientes para mantenerse con vida.

"Estamos entusiasmados de asociarnos con AMC Global Media para seguir ampliando ese acceso a más audiencias en todo el mundo y llevar todo el universo de The Walking Dead a Netflix", afirmó la vicepresidenta de licencias de la plataforma, Lori Conkling, en un comunicado.

Con información de EFE.