33 personas fueron localizadas en el interior de un remolque a casi 100 grados

La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos detuvo en la ciudad fronteriza de Nogales, Arizona, un camión que transportaba a 33 personas escondidas en un remolque.

Los agentes arrestaron al conductor del tractor Freightliner por tráfico de personas luego de verificar con una inspección con infrarrojo que transportaba de forma ilegal a 33 personas originarias de México y el Salvador.

Entre ellos se encontraban 12 jóvenes entre 3 y 17 años, una mujer embarazada y un convicto.

Estas personas se encontraban encerradas en el interior del remolque que estaba a casi 100 grados sin posibilidades de salir en caso de una emergencia, pese a que el camión tenía una unidad de refrigeración, el conductor no la tenía encendida.

El conductor mexicano de 37 años de edad fue arrestado y acusado de delitos graves de violación de tráfico de personas en una demanda federal.

Las 33 personas encontradas fueron custodiadas por la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos y serán procesadas por violaciones a las leyes de migración.

Border Patrol agents found 33 illegal aliens, incl. 12 children, a pregnant woman and a convicted felon, hidden inside a trailer. The temperature in the trailer was nearly 100 degrees, causing imminent danger to the people locked inside with no way out. https://t.co/rVjUqNv1G1 pic.twitter.com/j74CIAjFAL

— CBP (@CBP) 5 de julio de 2019