Canciller guatemalteco y red consular en EE. UU. analizan acciones migratorias de Trump

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) informó que el canciller Carlos Ramiro Martínez sostuvo una reunión virtual de seguimiento con los jefes de misión de los 25 consulados de Guatemala en Estados Unidos.

Este encuentro se desarrolló el martes 21 de enero tras la toma de posesión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien cuenta con una política antinmigrante.

Durante la reunión, el ministro indicó: “Hoy más que nunca, cada una de las misiones consulares deben buscar un mayor acercamiento con la comunidad, brindándoles el apoyo, los servicios de asistencia, atención y protección consular e información oportuna para recordarles que no están solos”.

Asimismo, dijo que se debe reforzar la promoción de la campaña de comunicación de la cancillería "Cerca de ti, siempre", que ya se está difundiendo en las redes sociales de todas las oficinas consulares.

Martínez manifestó que el trabajo consular debe continuar con mayor atención a la implementación constante del “Plan de Respuesta en Apoyo a la Comunidad Guatemalteca Migrante en el Exterior”, que tiene como componente esencial la dignificación del migrante guatemalteco.

El Minex también dio a conocer que en el encuentro los cónsules generales y cónsules discutieron sobre los planes de respuesta, experiencias y buenas prácticas de atención y protección, así como la coordinación de la Red Consular para defender y proteger los derechos de los migrantes guatemaltecos.

Martínez también mencionó la importancia de la incidencia política con autoridades estatales, locales y eclesiásticas en los lugares de circunscripción de cada consulado, para velar por los intereses de los connacionales y responder de manera humanitaria ante cualquier situación en la que se encuentren.

Sheinbaum habla de acuerdos con Guatemala

El martes 21 de enero la presidenta de México Claudia Sheinbaum aseguró que su Gobierno retornará a sus países de origen a los migrantes varados en México afectados por las nuevas restricciones migratorias de Trump.

“Buscaríamos los mecanismos a través de la política migratoria y la política exterior de retorno a sus países de origen, por ejemplo, hay acuerdo con Guatemala, con prácticamente todos los países centroamericanos, de hecho hubo una reunión el viernes pasado para ello, hay acuerdo con Cuba“, advirtió en su conferencia matutina.

La mandataria prometió “atención humanitaria” a los migrantes de otras naciones, en particular de Latinoamérica, que estén en México y que ya no puedan cruzar a Estados Unidos, pero insistió en que el nuevo Gobierno de Trump debe deportar de forma directa a los indocumentados a sus lugares de origen y no a territorio mexicano.

Capturados

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés), detuvo el martes, en el primer día completo bajo el mandato de Donald Trump, a 308 inmigrantes considerados "graves criminales", según aseguró este miércoles Tom Homan, "zar" de la frontera del nuevo gobierno.

"Algunos de ellos eran violadores, otros asesinos, algunos habían abusado de niños. ICE está haciendo su trabajo. Está priorizando, tal y como el presidente dijo que haría. Está haciendo su trabajo de forma excelente sobre el terreno y continuará haciéndolo cada día", indicó en la cadena Fox News.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), encargado de hacer cumplir las leyes migratorias, no ha dado aún información sobre estas presuntas detenciones.

Trump asumió el poder este lunes y enfatizó entonces que iba a cumplir su promesa de campaña de llevar a cabo la mayor deportación de migrantes en la historia del país.

Presencia militar

Trump enviará mil 500 militares más a la frontera con México como parte de su lucha contra la migración ilegal.

El presidente Trump "firmó una orden ejecutiva para enviar mil 500 militares adicionales a la frontera sur de Estados Unidos", dijo su portavoz Karoline Leavitt en la Casa Blanca.

Hasta el momento el personal militar desplegado en la zona desempeña tareas de logística y apoyo de transporte para ayudar a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), encargada de impedir o denegar el cruce de migrantes sin visa.

En un comunicado el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, prometió este miércoles una "política exterior pragmática".

En el caso de América Latina significará centrarse en "la seguridad de las fronteras", así como "parar la migración ilegal y desestabilizadora, y negociar la repatriación de migrantes ilegales".

Trump prometió la deportación masiva de migrantes en situación irregular, pero está por ver si países como Cuba, Nicaragua y Venezuela los aceptan y cuántos recibirán los demás.