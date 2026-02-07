Ruta al Pacífico tendrá cierre parcial en Villa Nueva: ¿desde cuándo y en qué tramo impactará el tránsito?

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que, debido a trabajos de mantenimiento del recolector de agua pluvial y para evitar daños a futuro en la carretera, se realizará un cierre parcial en la ruta al Pacífico (CA-9 Sur) a partir del jueves 12 de febrero de 2026.

Según lo comunicado en redes sociales, el cierre abarcará 300 metros del carril derecho y será desde el kilómetro 14.7.

¿Dónde será el cierre?

El cierre se realizará en las inmediaciones del parque Las Flores, donde se ubican las letras monumentales de Villa Nueva, y se extenderá hasta el ingreso a San José, Villa Nueva.

Este tramo es conocido por el aumento de velocidad de los automovilistas tras descender la cuesta de Villa Lobos. En años anteriores, el sector contaba con un radar de velocidad, el cual fue retirado tras las modificaciones a la Ley de Tránsito.

Ante la reducción de carriles por los trabajos de mantenimiento, las autoridades recomiendan a los conductores moderar la velocidad y atender la señalización, con el fin de prevenir accidentes en una zona de alto flujo vehicular.

Antecedentes en el mismo tramo

El tramo afectado se localiza en el kilómetro 14.7 de la CA-9 Sur, dentro de la jurisdicción de Villa Nueva, un punto que registra antecedentes de riesgo estructural.

En 2021, el sector fue cerrado parcialmente como medida preventiva tras un socavamiento provocado por las lluvias, situación que evidenció la vulnerabilidad de la infraestructura vial en el área.

Según la Conred, la saturación del suelo combinada con la antigüedad de los sistemas de drenaje ocasionó el deterioro que afectó la orilla de la carretera en sentido de norte a sur, razón por la cual se ejecutan los trabajos de mantenimiento actuales para reducir riesgos a los usuarios.

Tránsito podría verse más afectado

Villa Nueva, junto con Mixco y Santa Catarina Pinula, es considerado uno de los municipios dormitorio, ya que miles de vecinos se trasladan diariamente hacia la Ciudad de Guatemala por motivos laborales y educativos.

Datos de 2025, proporcionados por Dalia Santos, vocera de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva, indican que durante una hora pico circulan por el sector alrededor de 100 mil vehículos y 77 mil motocicletas.

El cierre parcial generó lentitud vehicular en 2021, y el cierre en esta ocasión podría ser más complicada, debido al incremento del parque vehicular en Guatemala entre 2021 y 2025.

Autoridades anunciarán medidas

Sobre el cierre anunciado a partir del 12 de febrero, Prensa Libre consultó a las autoridades de tránsito de Villa Nueva, quienes indicaron que en los próximos días se brindarán más detalles sobre el impacto vial y las medidas de mitigación que podrían implementarse.

El anuncio se da en un contexto de alta carga vehicular, luego de que el 2 de febrero se registrara un aumento significativo en el tránsito por la incorporación de estudiantes del sector público, según informó la PMT.