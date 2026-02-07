¿Accidentes en la Caravana del Zorro? Cómo ha transcurrido el tradicional recorrido hacia Esquipulas

Este 7 de febrero comenzó la tan esperada, por muchos, Caravana del Zorro, que reúne a más de 80 mil motoristas para recorrer más de 200 kilómetros hasta llegar a la Basílica del Cristo Negro, en Esquipulas.

Como cada año, esta tradición, que cumple 65 años, ha estado marcada no solo por la cantidad de motoristas, sino también por aspectos curiosos, como disfraces, atuendos, decoraciones y distintas formas en que los participantes expresan su cariño hacia esta práctica.

Se prevé que esta actividad, iniciada este sábado alrededor de las 7 horas, concluya el próximo 8 de febrero, cuando los motoristas emprendan el regreso.

Muchas personas expresaron su entusiasmo por participar en la caravana, ya sea con sus motocicletas o disfrazadas de sus personajes favoritos. Uno de ellos, proveniente de Salcajá, dijo que, para esta edición, llegó disfrazado del cantante Pedro Infante.

Todo comienza en la Plaza de la Constitución, donde varias personas se preparan para iniciar el recorrido, liderado por Eddy Villa de León, conocido popularmente como “El Zorro Mayor”.

En el municipio de Esquipulas, como parte del acompañamiento a la 65 edición de la Caravana del Zorro, no se reportan accidentes y con tránsito moderado en el sector Mirador Esquipulas, CA-10.

El Sistema CONRED mantiene monitoreo permanente.#CaravanaDelZorro65#TodosSomosCONRED pic.twitter.com/ce54cW0Fto — CONRED (@ConredGuatemala) February 7, 2026

“La verdad nos sentimos bastante emocionados, un poco nerviosos, pero sobre todo satisfechos, porque nuevamente llevamos a varios peregrinos a la Basílica de Esquipulas”, expresó Villa de León.

Da inicio la 65 edición de la Caravana del Zorro, la cual es encabezada por la Élite Motorizada de Tránsito PNC y Lobos Grill de la Policía Nacional Civil, que brindarán seguridad vial durante el recorrido hacia la Basílica de Esquipulas.

También brindó varias recomendaciones antes del recorrido, como respetar a los demás motociclistas, acatar las señales de tránsito, no llevar menores de edad y abstenerse de consumir bebidas alcohólicas.

Accidentes

A pesar del ambiente de familiaridad y alegría, este sábado los cuerpos de socorro registraron varios accidentes de tránsito durante la Caravana del Zorro.

Por ejemplo, los Bomberos Municipales Departamentales informaron de numerosas colisiones durante la actividad.

Uno de los accidentes ocurrió en el kilómetro 33 de la ruta al Atlántico y dejó a dos personas con diversas lesiones.

Sigue la cobertura de seguridad para los motoperegrinos que se dirigen a la basílica del Señor de Esquipulas, Chiquimula; con ellos, el Zorro Mayor Edy Villa de León y su comitiva acompañados por policías del Grupo de Reacción Inmediata Lobos.

Según los cuerpos de socorro, entre los heridos se encontraba un menor de 8 años, quien sufrió una deformación en la clavícula derecha al caer de la motocicleta. La otra lesionada fue una mujer de 27 años, con golpes en distintas partes del cuerpo.

Un tercer accidente fue registrado en la CA-10, jurisdicción de Quezaltepeque, Chiquimula, donde una participante de la caravana derrapó y cayó, lo que le causó heridas en el codo.

Otra pareja que participaba en la actividad también se accidentó en el kilómetro 193 de la CA-10, pero no sufrió heridas graves ni requirió traslado a un centro asistencial.

Finalmente, otro percance ocurrió en esa misma ruta, donde un menor de 17 años y un hombre de 52 fueron atendidos por los cuerpos de socorro, luego de que su motocicleta derrapó.

Además, se viralizó recientemente un video en el que supuestamente “El Zorro Mayor” cae de su vehículo, aunque fue rápidamente auxiliado por cuerpos de socorro y autoridades presentes.

