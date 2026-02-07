Comunitario
¿Accidentes en la Caravana del Zorro? Cómo ha transcurrido el tradicional recorrido hacia Esquipulas
Más de 80 mil motoristas han iniciado este 7 de febrero la famosa Caravana del Zorro con dirección hacia la Basílica del Cristo Negro, en Esquipulas.
Este 7 de febrero comenzó la tan esperada, por muchos, Caravana del Zorro, que reúne a más de 80 mil motoristas para recorrer más de 200 kilómetros hasta llegar a la Basílica del Cristo Negro, en Esquipulas.
Como cada año, esta tradición, que cumple 65 años, ha estado marcada no solo por la cantidad de motoristas, sino también por aspectos curiosos, como disfraces, atuendos, decoraciones y distintas formas en que los participantes expresan su cariño hacia esta práctica.
Se prevé que esta actividad, iniciada este sábado alrededor de las 7 horas, concluya el próximo 8 de febrero, cuando los motoristas emprendan el regreso.
Muchas personas expresaron su entusiasmo por participar en la caravana, ya sea con sus motocicletas o disfrazadas de sus personajes favoritos. Uno de ellos, proveniente de Salcajá, dijo que, para esta edición, llegó disfrazado del cantante Pedro Infante.
Todo comienza en la Plaza de la Constitución, donde varias personas se preparan para iniciar el recorrido, liderado por Eddy Villa de León, conocido popularmente como “El Zorro Mayor”.
“La verdad nos sentimos bastante emocionados, un poco nerviosos, pero sobre todo satisfechos, porque nuevamente llevamos a varios peregrinos a la Basílica de Esquipulas”, expresó Villa de León.
También brindó varias recomendaciones antes del recorrido, como respetar a los demás motociclistas, acatar las señales de tránsito, no llevar menores de edad y abstenerse de consumir bebidas alcohólicas.
Accidentes
A pesar del ambiente de familiaridad y alegría, este sábado los cuerpos de socorro registraron varios accidentes de tránsito durante la Caravana del Zorro.
Por ejemplo, los Bomberos Municipales Departamentales informaron de numerosas colisiones durante la actividad.
Uno de los accidentes ocurrió en el kilómetro 33 de la ruta al Atlántico y dejó a dos personas con diversas lesiones.
Según los cuerpos de socorro, entre los heridos se encontraba un menor de 8 años, quien sufrió una deformación en la clavícula derecha al caer de la motocicleta. La otra lesionada fue una mujer de 27 años, con golpes en distintas partes del cuerpo.
Un tercer accidente fue registrado en la CA-10, jurisdicción de Quezaltepeque, Chiquimula, donde una participante de la caravana derrapó y cayó, lo que le causó heridas en el codo.
Otra pareja que participaba en la actividad también se accidentó en el kilómetro 193 de la CA-10, pero no sufrió heridas graves ni requirió traslado a un centro asistencial.
Finalmente, otro percance ocurrió en esa misma ruta, donde un menor de 17 años y un hombre de 52 fueron atendidos por los cuerpos de socorro, luego de que su motocicleta derrapó.
Además, se viralizó recientemente un video en el que supuestamente “El Zorro Mayor” cae de su vehículo, aunque fue rápidamente auxiliado por cuerpos de socorro y autoridades presentes.
Lea también: Caravana del Zorro: Qué es, cuándo surgió y en qué consiste esta peregrinación en Guatemala