Arranca la tradicional Caravana del Zorro 2026 entre coloridos atuendos y alta participación

Previo a algunos actos protocolarios, este sábado 7 de febrero arrancó la tradicional Carava del Zorro, sin contratiempos y con una alta participación.

La peregrinación de motoristas hacia Esquipulas, cuya catedral alberga al Cristo Negro, está como todos los años, llena de matices y de peculiaridades en los atuendos de los participantes.

De acuerdo con los organizadores, se espera que al menos 80 mil motoristas se desplacen por más de 222 kilómetros hasta llegar a la llamada captial centroamericana de la fe.

el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC), se creó el Plan de Seguridad Vial de la Caravana del Zorro 2026, con el cual se implementarán, de forma simultánea, operativos y puestos de control orientados a garantizar la seguridad de los motociclistas peregrinos y reducir la siniestralidad vial.

Mario René Carrera, uno de los participantes y quien lleva disfraz del mítico el Zorro, dijo a Prensa Libre y Noticiero Guatevisión que llega desde la zona 10 de Mixco y lleva 22 años de participar en el desfile.

"Tomemos en cuenta que tenemos familia en la casa que nos espera, entonces tomemos mucha precaución en los vehículos", recomendó.

Pablo Villagrán, quien iba vestido como el artista mexicano Pedro Infante, como un alto mando militar, dijo que participa desde Salcajá con una motocicleta del año 1953.

Expresó que la idea es que las nuevas generaciones se interesen por conocer los detalles de la singular peregrinación.

"Muy emocionado"

Eddy Villa De León, llamado El zorro mayor, y uno de los principales organizadores, expresó que se siente muy emocionado, bastante nerviosos, pero sobre todo muy safisfechos.

Hizo énfasis en que no se debe ingerir alcohol ni llevar niños, para no ponerlos en riesgo.

Participantes entonan el Himno Nacional, previo a la salida. (Foto Prensa Libre: Maybaall Saucedo)

