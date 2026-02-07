Ejército confirma hallazgo de cementerio clandestino en la zona 3 capitalina

Este sábado 7 de febrero el Ejército de Guatemala, mediante un mensaje en sus redes sociales, confirmó el hallazgo de un cementerio clandestino ubicado en la zona 3 de la ciudad capital.

De acuerdo a la información oficial, el cementerio fue hallado en un barranco contiguo al barrio El Gallito.

Las autoridades confirmaron la detención de una persona de sexo masculino y sin identificación.

El detenido, según el Ejército, llevaba varios objetos como un uniforme de las fuerzas de seguridad civil, dinero en efectivo, tarjetas de débito, teléfonos celulares, armas blancas, así como osamentas.

"La persona y los hallazgos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, para los trámites legales correspondiente", indicó el Ejército.

Junto con la información, el Ejército publicó varias imágenes en donde se observan huevos y cráneos humanos.

De acuerdo al Ejército, las acciones se llevan a cabo en el marco del Estado de Sitio, puesto a disposición el pasado mes de enero.

