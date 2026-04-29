De la violencia a los tribunales: el nuevo riesgo para la prensa en Guatemala, advierte informe

Con motivo de conmemorarse del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el próximo 3 de mayo, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) publicó su informe anual sobre la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa del 2026.

Por primera vez, más de la mitad de los países evaluados se encuentran en una situación “difícil” o “muy grave”, según el informe.

Además, la puntuación media de los países evaluados “nunca había sido tan baja”en los 25 años de historia de la clasificación, enfatiza. Esta situación se debe a medidas legislativas cada vez más restrictivas en diferentes países, que se escudan, en su mayoría, en políticas de seguridad nacional que erosionan el derecho a la información, incluso en las grandes democracias.

Esta clasificación se basa en la evaluación de cinco indicadores que miden la libertad de prensa en todo el mundo: político, legal, económico, social y seguridad de los periodistas.

Según la publicación, el indicador “legal” es el que ha tenido un mayor descenso durante el presente año, ya que se evidencia una “creciente criminalización” del periodismo.

El indicador legal evalúa el marco jurídico y el uso de leyes contra periodistas, es el que más se ha deteriorado a nivel global, reflejando una creciente judicialización del periodismo.

También destaca que, a nivel del continente americano, se experimenta un cambio de significativo a “peor”, con el descenso de siete puestos de Estados Unidos dentro del ranking y la caída de varios países latinoamericanos que, según indica, están “sumidos en una espiral de violencia y represión”.

El caso de José Rubén Zamora

A diferencia de países como Perú o Ecuador, donde la violencia y asesinatos son la principal amenaza que enfrenta el ejercicio periodístico, Guatemala destaca por un fenómeno que, según indica, es “igualmente letal” para la democracia que es la guerra judicial o “lawfare”.

En este sentido, Reporteros Sin Fronteras destaca el caso del periodista José Rubén Zamora como un ejemplo mundial del “recrudecimiento de las demandas intimidatorias”.

El informe resalta que Zamora, quien fue encarcelado y sometido a múltiples procesos judiciales, representa cómo los sistemas de justicia pueden ser instrumentalizados para silenciar a la prensa crítica.

Según Reporteros Sin Fronteras, el caso de José Rubén Zamora afecta directamente al indicador legal, que, según el informe, es el que más deterioro ha presentado en el 2026 a nivel global, en más del 60% de los países evaluados. También resalta que, en Guatemala, las demandas estratégicas y el uso excesivo de figuras legales han creado un clima de miedo entre los periodistas, quienes temen enfrentarse a procesos judiciales largos, costosos y con alto riesgo de prisión preventiva.

Guatemala es, según Reporteros Sin Fronteras, un país donde la libertad de prensa muestra signos de recuperación política tímida, aunque no se reportaron asesinatos en el 2025, pero permanece en riesgo bajo un sistema legal que se usa como arma contra los periodistas.

Situación de Guatemala

Guatemala se ubica en el puesto 128 de 180 países evaluados en todo el mundo, en la parte media baja del ránquin, con una leve mejora en el indicador “político” en comparación con años anteriores, pero opacada por la persecución penal a la cual se han visto sometidos los periodistas en el país.

Guatemala avanzó 10 posiciones, desde el puesto 138 del 2025 cuando ya se advertía un “entorno hostil” y deterioro en condiciones para el periodismo. La mejora se explica por cambios relativos frente a otros países o en indicadores específicos.

Según el documento, esta leve mejoría en el indicador político está asociada a cambios de gobierno o a una menor “hostilidad discursiva” directa desde el Ejecutivo. Sin embargo, se advierte que estos avances ocurren “a pesar de la persecución continuada de periodistas”. En este sentido, se enfatiza que cualquier mejora es frágil y no ha implicado el cese de las prácticas de criminalización del ejercicio periodístico.

El Índice Mundial de Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras se construye a partir de cinco indicadores: contexto político, marco legal, condiciones económicas, entorno sociocultural y seguridad de los periodistas.

Presiones sobre los medios públicos y demandas intimidatorias

El informe indica que el deterioro del indicador “legal” también se debe al uso “abusivo” de las legislaciones vigentes para llevar a los periodistas ante los tribunales. En este aspecto, se destaca a países en los que se ha dado un “recrudecimiento de las demandas intimidatorias”, como Bulgaria, en el puesto 71, y Guatemala, en el 128. También señala que en países como Tailandia (92), Singapur (123) e Indonesia (129), las élites políticas o económicas se aprovechan de un marco jurídico “poco garante” con la prensa. Asimismo, Reporteros Sin Fronteras indica que estas maniobras jurídicas también se presentan en países relativamente bien clasificados, como Francia, que ocupa el puesto 25.

Aplazan audiencia

Dentro del caso que se sigue contra el periodista José Rubén Zamora, el juez Maximino Morales, titular del Juzgado Segundo de Instancia Penal, aplazó la audiencia de etapa intermedia que se realizaría este 29 de abril para el próximo 28 de mayo.

Esta suspensión se debe a que aún está pendiente de resolverse una recusación planteada por Raúl Falla, de la Fundación contra el Terrorismo, contra el juez Erick García, el juez Mario Hichos y el personal del Juzgado Segundo.

Esta recusación deberá ser resuelta por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, a cargo del magistrado Alejandro Prado.

Sobre la reprogramación de la audiencia, Zamora comentó:

“Por un lado me siento frustrado a pesar de que el señor juez que esta viendo mi caso ahora ha sido muy serio y cuando ha planteado una fecha él la ha honrado y ahora dejo una fecha para finales de este mes. Me llena de emoción tener esta fecha porque este caso fue fabricado de una manera tan ridícula que en cuanto le hagan la presentación seguramente se va a desmoronar y ya solo me va a quedar el que si es juicio porque en este solo tuve primera audiencia y hace más de tres años que había tenido lo que ahora está para fin de mes y creo que el señor juez es muy serio y la vamos a tener este mes”, afirmó Zamora.