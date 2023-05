“Apúrense para llegar a EE. UU.”: Coyotes aumentan llamados para migrar luego del fin del Título 42

En ciertos casos las ofertas dicen que cuentan con diferentes precios, dependiendo si se utiliza una ruta larga o corta. Y persuaden a las personas para que se apresuren a viajar porque ahora, tras el fin del Título 42 es más fácil ingresar.

Una cuenta de Tik Tok que se identifica como “viajes_al_norte2” publica regularmente videos en los que se promociona, “seguimos cumpliendo sueños” y muestran a migrantes que bajan de vehículos, aparentemente en EE. UU., y se encuentran y abrazan con sus seres queridos.

Pide que se comuniquen “personas realmente interesadas” y por mensaje directo. Cada video es reproducido miles de veces y en cada publicación hay decenas de usuarios que preguntan por precios, fechas de salida, seguridad del viaje y otros datos que son de su interés.

“Llevamos mayores y menores de edad y ofrecemos viaje financiado. Ruta larga y viajes especiales. Se cancela el viaje hasta llegar al destino”, dice otra publicación de una cuenta registrada como “lobojunior132”, en la cual especifica que las salidas son cada martes y que el viaje es “seguro y confiable” y que ahora, en la frontera sur de EE. UU. “sí está pasando la gente”.

Otros perfiles, como “elchapincito502.7”, publica videos con testimonios de migrantes que agradecen por el traslado y en los cuales afirman que lograron pasar la frontera y que ya se encuentran en EE. UU.

Estafas

Los engaños en redes sociales también tratan de aprovechar el fin del Título 42 para decirle a la gente que ahora si podrán ingresar a EE. UU., asegura Fernando Castro, consultor en temas migratorios y ex vicecónsul de Guatemala en México.

“Les están diciendo a las personas que ahora sí se pueden ir y les cobran entre US$5 mil y US$7 mil para iniciar el viaje a frontera sur de Estados Unidos”, enfatizó el analista.

Castro añadió que ha detectado anuncios en las redes sociales donde se engaña a potenciales migrantes centroamericanos y venezolanos al decirles “apúrense para llegar a EE. UU. porque el 11 de mayo van a quitar el Título 42 y hay ingreso libre”.

Hasta este 15 de mayo, los centros de detención y procesamiento de migrantes en la frontera sur de EE. UU. estaban por encima de su capacidad, tres días después del fin de la polémica norma.

Sin embargo, las autoridades han dado a conocer que los cruces sin autorización han disminuido hasta un 50 por ciento en comparación con los días previos, lo que, en parte puede explicarse por el incremento de seguridad en la línea divisoria con México, compuesta por 24 mil guardias de la Patrulla Fronteriza, mil 500 de las fuerzas armadas y mil oficiales más de otras agencias del gobierno estadounidense.

No obstante, las autoridades han evitado caer en triunfalismos, conscientes de que la situación puede cambiar en las próximas semanas o meses, y han reconocido que las bandas de tráfico de personas tratarán de aprovechar los cambios en la política migratoria para estafar a personas.

Campañas

La agresividad de los llamados de los coyotes contrasta con los tímidos intentos por parte de las autoridades guatemaltecas para informar que las leyes de inmigración de EE. UU. no se han flexibilizado.

El Ministerio de Relaciones Exteriores ha difundido notas informativas en su sitio en internet donde lanza advertencias, mientras que en el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua) aún están por finalizar un video que será socializado en la radio nacional.

Además, el secretario Raúl Berrios dijo que invertirán Q650 mil en una campaña en vallas y spots publicitarios que se transmitirán en idiomas mayas en radios comunitarias, aunque no se contempla utilizar Tik Tok, la red social donde más se observan los cautivadores mensajes de los coyotes.

Añadió que, desde que está en la institución, se hacen campañas que advierten los riesgos de migrar, pero dijo que los resultados no se pueden “estandarizar” —medir— por la naturaleza de la migración irregular.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS, en inglés) comenzó una campaña informativa digital “para contrarrestar las mentiras que propagan los contrabandistas sobre el fin de la orden de salud pública conforme al Título 42”.

Según informó la embajada de aquel país en Guatemala, la campaña incluirá “mensajes e imágenes simples y claros” en los cuales se informará a posibles migrantes que las leyes de EE. UU. son ahora más severas en virtud del Título 8, única normativa que quedó vigente tras el fin del Título 42.

La campaña se difundirá en Centro y Sudamérica y “se valdrá de la geo segmentación en la ruta migratoria” y se difundirá en redes sociales que son usadas habitualmente por los migrantes.

“Estamos dejando muy en claro que nuestra frontera no se encuentra abierta, que el cruce irregular es contrario a la ley y que quienes no sean elegibles para asistencia serán expulsados con rapidez. No escuchen las mentiras de los contrabandistas”, subrayó el jefe del DHS, Alejandro Mayorkas, el día del lanzamiento.

Los anuncios llegan a los migrantes a través de sus dispositivos móviles redireccionan a los usuarios a sitios oficiales de internet donde se explican las consecuencias para quien se interne en EE. UU. sin autorización.

No son útiles

Juan José Hurtado, director de la organización Por Noj que trabaja programas de migración en comunidades indígenas, minimizó el impacto que cualquier campaña tenga en las comunidades de la provincia, toda vez los factores de expulsión se mantengan y continúe el deterioro de la democracia en el país.

Precisó que estos “momentos de confusión”, cuando cambian las reglas migratorias en algún país, se prestan para ser utilizados para estafar a las personas y decirles “ahorita es el momento de irse”.

Hurtado indicó que uno de los problemas es que las personas no cuentan con información clara de en qué consiste el Título 8 y que las reglas migratorias cambian constantemente.

“Se genera incertidumbre, y la gente por falta de información se genera expectativas y fácilmente es estafada”, se lamentó.