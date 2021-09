Crisis migratoria: EE. UU. reabre el paso fronterizo en Del Rio, Texas, luego de desalojar a haitianos

A partir de las 16.00 horas local (21.00 GMT) de hoy las autoridades indicaron que volvería a permitir el tráfico de vehículos de pasajeros y personas entre ambos lados de la frontera, mientras que el de camiones de carga se retomará el lunes 27 de septiembre.

“Después de los esfuerzos para agilizar el procesamiento del flujo de migrantes a unos niveles manejables y con la seguridad pública restablecida, la CBP reabrió las operaciones de viaje y comercio”, indicó en un comunicado.

La reapertura se produce después de que el Gobierno de Estados Unidos confirmase este viernes que ya no quedan migrantes, en su mayoría haitianos, en el campamento improvisado hace semanas bajo un puente de la frontera con México, que abrió un nuevo capítulo en la crisis migratoria que afronta el presidente Joe Biden desde su llegada a la Casa Blanca.

En rueda de prensa, el secretario de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) de EE.UU., Alejandro Mayorkas, informó que más de dos mil migrantes habían sido devueltos en avión a Haití, otros ocho mil decidieron volver “de manera voluntaria” a México y unos cinco mil están siendo procesados para determinar si son expulsados o afrontarán un proceso de deportación.

Less than 1 week ago, there were approx. 15,000 migrants in Del Rio, the great majority of whom were Haitian nationals. As of this morning, there are no longer any migrants in the camp underneath the Del Rio International Bridge. pic.twitter.com/q7YPTROEuF

— Secretary Alejandro Mayorkas (@SecMayorkas) September 24, 2021