De Guatemala a la NASA: La historia de Valeria Sierra y su sueño de ir al espacio

El gran sueño guatemalteco de Valeria Fernanda Sierra Cano está en las estrellas. Esta estudiante de ingeniería está becada desde abril del 2025 en un programa de la Agencia Espacial de Estados Unidos (NASA), donde se capacita en varios cursos astronáuticos.

El 18 de septiembre del 2025, Valeria recibió un diploma en el Congreso de la República de Guatemala por haber sido la primera connacional seleccionada para participar en un curso completo del Instituto Internacional de Ciencias Astronáuticas (IIAS), en Florida, Estados Unidos.

Un gran sueño que llega al cielo

Este programa incluyó simulaciones de misiones, vuelos que recrean condiciones de microgravedad y el uso de trajes espaciales presurizados. “Es lo más cercano a lo que vive un astronauta, pero aquí en la Tierra”, explicó la guatemalteca al referirse al programa que ha fortalecido su sueño: ser la primera astronauta guatemalteca.

Valeria obtuvo esta beca tras diseñar un concreto a base de ceniza y caña que podría utilizarse en una misión lunar. Con este material participó en el Congreso Centroamericano del Espacio 2024.

“Quiero abrir una brecha en el país. En Guatemala no es común escuchar que alguien se prepara como astronauta, y creo que este curso puede ayudar a cambiar esa realidad”, dijo.

La estudiante guatemalteca Valeria Sierra, becada en la NASA, tuvo cursos de ciencia aeroespacial, simuladores y también experiencias sin gravedad. "Es lo más cercano a estar en el espacio, aquí en la Tierra", dijo en una entrevista.





Reconocimiento a su talento

El reconocimiento en el Congreso fue entregado por la diputada Sandra Milián, quien dijo que conoce a Valeria desde niña, cuando ya demostraba sus aptitudes para el aprendizaje de las ciencias.

Valeria viajará a Quito, Ecuador, para una conferencia ante 400 profesionales de pedagogía, pues le interesa incentivar el aprendizaje de la matemática, la tecnología y la ciencia.

El mensaje de Valeria Sierra a los jóvenes es que amplíen su conocimiento: “No se queden con lo que enseñan en clase. Lean, exploren y sean disciplinados, porque la disciplina construye”.

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