Fe, música y servicio: la historia de Danny Martínez, el migrante guatemalteco que inspira comunidades en EE. UU.

“Gracias, pastor Danny” se lee en una manta del proyecto Casa Guatemala, que provee nutrición y educación a niños de una comunidad en Río Dulce, Izabal. Danny Martínez es migrante guatemalteco, cantante, compositor y pastor. Su trayectoria combina más de tres décadas de ministerio, formación académica —incluido un doctorado en Fuller Theological Seminary— y liderazgo: desde Chicago, Illinois, es superintendente de más de cien comunidades de la Iglesia del Pacto Evangélico en Estados Unidos.

Su trabajo ha estado marcado por la enseñanza, la formación pastoral y una vocación constante de servicio. Desde joven empezó a componer e interpretar música cristiana. Lo sigue haciendo. Uno de sus primeros éxitos fue “Colores”, un tema que ha iluminado muchas vidas con los colores de la fe y la acción solidaria.

Durante 35 años, Danny Martínez ha apoyado a Casa Guatemala, en Río Dulce, Izabal, a través de su música. “Crecí en un entorno muy pobre, pero Dios siempre te apoya. Se lo agradezco siempre por medio de mi música, pero también al apoyar este hogar para niños guatemaltecos”. Esta es su historia, llena de esfuerzo, visión y servicio, como la de tantos guatemaltecos en Estados Unidos.

Su mamá migró primero

“Yo nací en el IGSS, en la zona 1 de Guatemala, pero crecí en La Florida, zona 19. Mi familia es de San Juan Sacatepéquez, de una aldea que se llama Montúfar”. La infancia de Danny estuvo marcada por la migración temprana de su mamá, una experiencia que define como difícil, pero formativa.

“Mi papá nos dejó desde muy pequeños y mi mamá tuvo que viajar a Estados Unidos, sin nosotros, para ahorrar dinero y regresar a traernos. Fue una etapa muy difícil. Crecí en la casa de mi abuelita, con mis tíos. Y bueno, eso llevó a desarrollar mi talento para que me dieran un poquito de atención”.

El primer contacto con la música fue familiar. “Mis tíos eran músicos… y la música con la que comencé a cantar era ranchera”. Con el tiempo, esa inclinación evolucionó hacia el rock y más adelante hacia la música cristiana. A los 13 años, Danny por fin se reunió con su mamá en Chicago.

“Llegando a Estados Unidos comencé a cantar… hice un grupo de rock cristiano en español que dio bastante vuelta en Latinoamérica. Se llamaba Alegoría”. Su enfoque, sin embargo, es de reflexión personal: “Gracias a Dios tengo el don de componer música y letras: es un regalo y hay que devolverlo entregándolo a más personas”.

Su propuesta musical ha tenido múltiples ritmos, incluido el tropical, para llegar a nuevos públicos sin perder el mensaje de inspiración. Uno de sus primeros éxitos es una canción llamada “Colores”. “Habla de la sabiduría que debemos impartirle a nuestros hijos… cuando la gente te enseñe sus colores, créele… guarda su corazón”.

Formación, liderazgo y enseñanza

Su vocación espiritual comenzó desde la niñez. “A los ocho años… acepté a Cristo”, cuenta Danny, quien más adelante decidió fortalecerla con formación académica y experiencia pastoral. Estudió teología formalmente y hoy cuenta con un doctorado, además de una trayectoria como profesor en instituciones como el Center for Hispanic Theological Studies y North Park Theological Seminary.

“Una persona que estudie tanto tiempo no es automáticamente un pastor, pero una persona llamada al servicio sin conocimiento puede hacer mucho daño”, reflexiona. “Es un compromiso muy serio: hay que prepararse”.

Su función actual lo coloca como una figura clave en la organización eclesial dentro de la Evangelical Covenant Church: “Yo no soy pastor de una iglesia… yo superviso 110 iglesias aquí en la región de Chicago”.

En cada diciembre, el pastor y cantautor migrante guatemalteco Danny Martínez visita el proyecto Casa Guatemala, del cual es benefactor. Realiza conciertos benéficos en Estados Unidos y dona lo recaudado, pero también trae a amigos de Estados Unidos que se convierten también en donantes.





Durante una etapa de su vida estuvo en California, donde también fundó varias iglesias. Su responsabilidad actual es acompañar comunidades diversas en estados como Illinois, Indiana, Wisconsin, Missouri y Michigan, combinando visión estratégica, formación y acompañamiento espiritual.

“Si yo no entiendo dónde el Espíritu de Dios se está moviendo, es muy difícil dirigir a estas iglesias… eso requiere mucha introspección… revisar el corazón, las intenciones, el ego y seguir lo que el Señor desea”.

Casa Guatemala: el puente que nunca se rompe

A pesar de su vida en Estados Unidos, su vínculo con Guatemala se mantiene activo y tangible a través de Casa Guatemala, en Izabal. Cada año organiza visitas, conciertos y actividades que buscan involucrar a más personas en el proyecto.

“La sede más grande la tienen en Izabal, en Río Dulce… y allá es donde vamos y llevamos a todos nuestros hermanos, pastores, amigos para que se vayan a enamorar de los niños”. La experiencia es también familiar y comunitaria: “Mi familia hace el peregrinaje conmigo todos los diciembres, pero la razón por la que vamos es para que se enamoren de los niños y empiecen a apoyar”.

Artistas y líderes que lo acompañan suelen volver: “Van a regresar conmigo el próximo diciembre para hacer un evento especial… dándole servicio a la gente más necesitada, y entre ellos, la niñez, para que tengan oportunidades de educación y crecimiento”.

Una visión: transformar desde la fe y la cercanía

Más allá del reconocimiento o la trayectoria, Danny Martínez define su propósito con claridad. Su aspiración no es solo predicar, sino acompañar. “A mí me encantaría poder volver a viajar… ministrar por medio de la música, por medio de la palabra… que gente venga a Cristo. Pero yo no me miro tanto como un evangelista, sino como un pastor que pueda inspirar a las audiencias a través de la música”.

Su conclusión es directa y coherente con su historia: “Un cristiano sin transformación no sirve. Necesitamos ser renovados”. Y el mejor testimonio de renovación es la alabanza y el servicio constante a los demás.

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