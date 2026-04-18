De juez de inmigración a viajero: la historia de Jeremiah Johnson y el caso de asilo que lo llevó a Guatemala

El exjuez de inmigración estadounidense Jeremiah Johnson, quien trabajó durante casi una década en San Francisco, emprendió un viaje inusual hacia Guatemala para reencontrarse con la familia indígena maya a la que otorgó asilo en su último caso, una decisión que marcó el cierre de su carrera judicial tras ser destituido.

¿Quién es Jeremiah Johnson y por qué fue despedido?

Según reveló Univisión, Johnson, de 52 años, formó parte del sistema de tribunales migratorios de Estados Unidos, donde resolvió cientos de casos de asilo. Su nombre cobró relevancia por otorgar protección en cerca del 89% de los casos, una cifra que, según él, respondía al perfil de los expedientes que recibía y no a una postura ideológica.

Sin embargo, su salida se dio en el contexto de una política migratoria más estricta impulsada por la administración de Donald Trump, que desde 2025 promovió la destitución de jueces, el endurecimiento de criterios de asilo y una reestructuración del sistema judicial migratorio.

En total, más de 100 jueces fueron removidos, según datos de asociaciones del sector, en medio de un debate nacional sobre el manejo de la migración.

El último caso: una familia maya y la violencia en Guatemala

Antes de ser despedido, Johnson resolvió un caso que lo marcaría profundamente: el de una familia guatemalteca de origen maya mam, que huyó tras sufrir violencia en su comunidad.

Según el expediente:

El conflicto surgió por el acceso al agua en una comunidad rural

en una comunidad rural Un familiar fue asesinado tras un ataque

La familia denunció falta de protección de autoridades

Tras escuchar el testimonio —traducido al idioma mam—, Johnson concedió el asilo.

“Se les ha concedido asilo en Estados Unidos. Esa decisión es final”, fueron sus últimas palabras como juez.

El encuentro le permitió cerrar un capítulo personal tras dejar el cargo como juez en Estados Unidos. (Foto: Prensa Libre, The Border Chronicle)

El viaje: recorrer la ruta migrante en sentido inverso

Cinco meses después de su destitución, Johnson decidió emprender un viaje poco común: seguir la ruta migrante, pero en dirección contraria.

Pasó por la frontera de Arizona, conversó con distintos actores del sistema migratorio y finalmente llegó a las montañas de Guatemala, sin dirección exacta, solo con un nombre anotado.

En una comunidad cercana a Todos Santos, logró ubicar a los padres del migrante al que ayudó.

El encuentro: flores, memoria y una tumba

Al encontrarlos, el exjuez se identificó y les entregó un ramo de flores como gesto simbólico. Luego preguntó por el hijo asesinado años atrás.

La reacción fue inmediata:

La madre rompió en llanto

El padre se llevó la mano al pecho

Ambos lo llevaron al cementerio

Allí, frente a la tumba, se materializó el vínculo entre una decisión judicial en Estados Unidos y las consecuencias reales en una comunidad rural guatemalteca.

Un sistema migratorio bajo presión

La historia de Johnson ocurre en medio de una crisis estructural en el sistema migratorio de EE. UU., que acumula cerca de 3.8 millones de casos pendientes, de los cuales más de 2.4 millones son solicitudes de asilo.

Mientras la administración defiende medidas para acelerar deportaciones y reducir aprobaciones, críticos advierten que despedir jueces agrava el atraso judicial. Incluso se discute en el Congreso la creación de un sistema migratorio independiente del poder ejecutivo.

Hoy, Johnson ya no dicta sentencias. Recorre territorios, documenta historias y observa de cerca el fenómeno migratorio. Su viaje a Guatemala no solo fue personal, sino que expone la dimensión humana detrás de decisiones legales que afectan a millones de personas. Con información de N+ Univision.

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