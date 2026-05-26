De vender ganchos a actuar en EE. UU.: la historia del guatemalteco Gerzon Girón

Actor de teatro, trabajador migrante, vendedor de ganchos en su infancia y ahora creador de un espacio para contar historias: la vida de Gerzon Girón no cabe en una sola definición. Nacido en El Progreso, Jutiapa, y formado entre idas y vueltas migratorias hacia Estados Unidos, su historia es la de alguien que ha tenido que reinventarse una y otra vez, casi siempre en soledad, casi siempre desde abajo.

Ha actuado sobre todo en teatro, pero en el 2016 fue extra en la cinta Proyecto Géminis, protagonizada por Will Smith. Actualmente desarrolla contenido a través de su pódcast Gerzon Sin Etiquetas, porque sigue evolucionando e innovando. En Gerzon Sin Etiquetas, un espacio que no solo lo presenta como entrevistador, sino como alguien dispuesto a mirarse hacia adentro, afirma: “Hoy vengo a escucharme, pero también a escuchar historias sin etiquetas”.

Infancia y raíces en Guatemala y Estados Unidos

Desde su infancia en Jutiapa, Gerzon Girón aprendió el valor del trabajo duro. Entre juegos de barrio y jornadas vendiendo ganchos de ropa con su madre, su espíritu perseverante se forjó en Guatemala, antes de emigrar a Estados Unidos con su familia. Actualmente vive en el condado de Orange, California.

Allí enfrentó desafíos como aprender un nuevo idioma y trabajar en empleos humildes, pero siempre mantuvo vivos sus sueños. En diciembre del 2024 volvió a participar en la obra El Ermitaño, una pastorela navideña llena de mensajes optimistas y de esperanza.

Sus padres migraron a Estados Unidos cuando Gerzon aún era un bebé. Su madre trabajaba en una fábrica de ganchos de ropa, pero podía llevar a casa los defectuosos. Gerzon aprendió desde niño el valor del esfuerzo al ayudar a vender los productos reparados en su vecindario.

En 1996, la nostalgia por la familia llevó a los padres de Gerzon a regresar a Guatemala, donde él cursó la primaria. De esa época recuerda con cariño una infancia llena de juegos y convivencia en el barrio. Las chamuscas, los amigos y los momentos de comunidad dejaron una huella imborrable en su memoria.

Educación y primeros trabajos

A los 18 años, Gerzon regresó a Estados Unidos, pero antes de lograrlo su vida en Guatemala estuvo marcada por el esfuerzo. Mientras estudiaba para convertirse en maestro de primaria, trabajaba en una panadería donde su salario eran los panes sobrantes, y en una sastrería, además de ser repartidor con una bicicleta adaptada para llevar pedidos.

Ya en suelo estadounidense, el camino no fue fácil. Su primer trabajo fue lavar platos en un hospital. No hablaba inglés y no tenía red de apoyo.

El llamado de las artes escénicas

El amor por las artes, especialmente el teatro, fue un descubrimiento transformador para Gerzon. En el 2018 enfrentó una decisión difícil: pagar la renta o inscribirse en clases de actuación. Eligió apostar por su sueño. Así comenzó su formación en lugares como Riverside Culture, donde conoció a maestros como Aníbal Silveyra y Juanito Velazco.

Esa decisión lo llevó a participar en obras como El Fantasma de la Ópera, Loco por ti y Evita. Más adelante, su talento y determinación lo llevaron a obtener un papel como extra en la película Proyecto Géminis, grabada en Universal Studios.

Este logro marcó un antes y un después en su carrera. Gerzon empezó a recibir invitaciones para compartir su experiencia y llegó incluso a conducir programas de radio. Para él, cada paso ha sido una lección sobre amor propio y autenticidad: “Cada defecto no es defecto, sino una cualidad única que todos tenemos”.

Su carrera también lo llevó a escenarios emblemáticos como el Concert Hall, Disneyland y el Dolby Theatre, donde se entregan los premios Óscar. Además, ha trabajado en musicales y eventos en México, donde ha sido pionero como guatemalteco en colaborar con artistas mexicanos.

La esencia de un soñador perseverante

A pesar de sus logros, Gerzon no olvida sus raíces. Disfruta regresar a Guatemala, compartir con su familia y saborear una granizada en las calles que lo vieron crecer. Reconoce que la fe, la perseverancia y el trabajo duro han sido sus pilares fundamentales.

En el 2024, Gerzon Girón recibió el reconocimiento como chapín destacado en el Día del Guatemalteco, celebrado en Los Ángeles, California.

Uno de sus mayores sueños es colaborar con el cineasta guatemalteco Jayro Bustamante, a quien admira por posicionar al cine guatemalteco en el panorama mundial. Gerzon Girón es un ejemplo de cómo convertir las adversidades en oportunidades y demostrar que, con esfuerzo y convicción, los sueños pueden hacerse realidad.

“Las malas circunstancias las convertí en oportunidades”, afirma Gerzon Girón sobre lo que lo impulsa a continuar en el mundo de la actuación y la conducción para construir su camino hacia Hollywood.

Celebración cultural y diversidad en la comunidad migrante, reflejando tradiciones y expresiones artísticas en la revista SoyMigrante.com.

Librarse de cualquier etiqueta negativa

“Es bonito trabajar en grupo… pero al final tú eres el mejor equipo”, expresa en su nueva faceta de generador de contenido. La frase resume una experiencia marcada por la migración: la de sostenerse a sí mismo cuando no hay nadie más. “Nadie más va a venir a rescatarte. O te quedas ahí o esa situación te eleva”.

De esa experiencia nació su proyecto más reciente. En Gerzon Sin Etiquetas, la silla vacía frente al micrófono no es casual: es una invitación. No es su primer pódcast, pues antes participó en uno llamado Mundo Versal.

Girón sabe que muchas personas no cuentan sus historias por miedo. Él mismo lo vivió. Por eso, su propuesta es clara: “Vamos a ir quitando todas esas etiquetas que nosotros mismos nos ponemos… hasta descubrir quién eres tú en realidad”.

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