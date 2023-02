“Él nunca dijo que se iría al norte”: la angustia de una joven madre con dos hijos ante la muerte de su esposo en Nuevo León, México

“Él nunca dijo que se iría al norte, quizá no contó para no preocuparnos. Supe que murió en México y aún no lo creo, él me dijo que iba a Petén, pero ahora entiendo que se fue por mejorar nuestra condición de pobreza”, declara a Prensa Libre y Guatevisión.

Recuerda que el pasado 29 de enero, fue la última vez que vio a su esposo y se despidió de él. Únicamente le dijo que iría a trabajar a Petén.

“Siento lástima porque no escuché la voz de mi esposo cuando dijo ‘adiós’, solo me dijo ‘voy a viajar y vengo en algunos meses para ir a cosechar'”, agrega.

Jennifer asegura estar desconcertada por la versión de su esposo e intenta contener las lágrimas. Casi a manera de súplica le pide a su esposo que si la ve en los medios, por favor, se comunique con su familia o que regrese.

Las autoridades confirmaron horas más tarde, este 9 de febrero de 2023, que Baten Argueta falleció.

Junto a Baten Argueta, se confirmó la identidad de otras tres víctimas por medio de documentos y fotografías cotejadas por los servicios forenses del estado mexicano.

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que cuatro guatemaltecos fueron plenamente identificados:

German Estuardo Martínez Chan, de 27 años. Originario de San Bartolo, Totonicapán.

Karina Lisbeth González Palacios, 26 años. Originaria de Huehuetenango, Huehuetenango.

Leonel Argueta Pelicó, 31 años. Originario de Momostenango, Totonicapán.

Cender Marcelino Baten Argueta, 20 años. Originario de Momostenango, Totonicapán.

Consternación en familias de migrantes fallecidos

Gilberto Chan Herrera, familiar de Eduardo Martínez, de 27 años, originario de San Bartolo Aguas Calientes, Totonicapán, contó que se enteraron de la trágica muerte de su pariente a través de las redes sociales.

Por aparte, Francisco Ixcoy, padre de Domingo Ixcoy, de 32 años, originario de Momostenango, Totonicapán, relató que su hijo migró agobiado por la pobreza y falta de empleo.

“Mi hijo vendía agujas, hilos, era vendedor ambulante y no me avergüenzo de eso”, dijo llorando.

Hallazgo en un río

Los 14 migrantes cuyos cuerpos fueron hallados en un río el pasado 7 de febrero, son en su mayoría guatemaltecos.

Las autoridades han confirmado hasta ahora que cuatro han sido identificados plenamente y continúa el proceso de otras cuatro personas.

Además, aún no se ha logrado reconocer la nacionalidad de una menor de 15 años y un adulto.