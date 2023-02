Madre de joven migrante fallecida en Nuevo León expresa su consternación: “Le dije: ‘no te vayás porque tenés a tus dos nenes'”

Según recuerda, su salida fue el pasado 21 de enero con el propósito de mejorar la calidad de vida de sus hijos y darles un mejor techo.

Ahora, Elida se siente agobiada ya que al dolor por la partida de su hija Karina, se suman las deudas que pagar y que sus nietos tendrán que crecer sin su mamá.

“Yo le dije no te vayas porque tenés a tus dos nenes, y me dijo: ‘quiero darle una mejor vida a mis hijos y arreglar mi casa. (Me iré) unos dos años y después me vengo’”, recordó la madre con la voz entrecortada.

De acuerdo al testimonio de la madre, para sufragar el viaje y llevar a su hija junto a su hermano Elder Palacios, pagaron Q20 mil de anticipo al coyote y debían pagar Q105 mil una vez cruzaran la frontera, deuda que ahora no saben cómo podrán pagar.

Lloran a joven madre

El dolor embarga a la familia pues los hijos de la joven, Daniel y Alejandro de apellidos Ramos González, de seis y siete años, quedaron huérfanos de madre y al cuidado de su abuela quien con desconcierto solo pide al Gobierno que le ayuden a repatriar el cuerpo de su hija para poder velarla y despedirla.

Karina se graduó de Perito Contador y en el año 2019 estuvo en reservas militares. Antes de abandonar el país, trabajó en distintas empresas, pero el dinero no le era suficiente para sufragar los gastos por lo que quiso buscar nuevas oportunidades.

María Luisa viuda de González, vecina de la familia, dijo que la falta de oportunidades en Guatemala empuja a los jóvenes a buscar alternativas fuera de las fronteras.

Muerte de migrantes en Pesquerías, Nuevo León

Los cuerpos de los 14 migrantes fueron hallados en un río en la comunidad de Pesquerías, en el estado de Nuevo León, al norte de México.

Los comunitarios alertaron a las autoridades sobre un vehículo volcado y sumergido en el agua el pasado martes 7 de febrero.

Del grupo de 14, al menos ocho podrían ser guatemaltecos aunque solo cuatro se han identificado plenamente, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) este 9 de febrero.

Los familiares de las víctimas acudieron a las delegaciones de esa dependencia en Huehuetenango y Totonicapán para identificarlos cotejando sus fotografías.

