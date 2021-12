“Hasta que la muerte nos separe, no la migración”: el emotivo reencuentro de un guatemalteco con su esposa en EE. UU.

“Me casé con él para bien o para mal, hasta que la muerte nos separe, no hasta que la deportación nos separe”, expresó, conmovida, Merlim, citada por New Center Maine.

Morales había vivido 20 años en Estados Unidos, adonde llegó en forma irregular huyendo del conflicto armado interno en Guatemala, cuando tenía tan solo 16 años.

El guatemalteco asegura que trató por años de solventar su situación de inmigrante irregular en Estados Unidos después de haber conseguido un trabajo estable, pero sus esfuerzos fueron en vano. Fue deportado hace cuatro años cuando lo detuvieron utilizando documentos falsificados.

Desde esa fecha, Merlim intentaba sin éxito llevar de vuelta a su esposo a EE. UU., pero fue hasta el año pasado que, debido una enfermedad grave en ella, el proceso se aceleró, y este domingo por fin volvieron a abrazarse.

“Me tomó ocho años decidir casarme con este hombre y nada me impedirá traerlo de regreso”, expresó conmovida la mujer.

El momento del reencuentro quedó grabado.

This was the moment Otto and Sandra reunited. After being picked up by ICE agents and deported four years ago, he's reunited with his wife. @newscentermaine pic.twitter.com/LLetq89xt8

— Sean Stackhouse (@StackhouseNCME) December 6, 2021