IGM solo acelera entrega de pasaportes por “emergencias” que puedan demostrarse

El mes pasado el Hugo Quiñones, migrante que radica en Salt Lake City, Utah, EE. UU., se comunicó con Prensa Libre y con molestia compartió que en una visita que hizo en abril a Guatemala había intentado renovar su pasaporte que estaba por vencer. Pagó los US$50 que cuesta el documento, pero se topó con que no había citas disponibles hasta diciembre.

Él no podía esperar ese tiempo el país puesto que vive en EE. UU. y en el trabajo no le dan permiso más que una semana cuando tiene que viajar. Entonces se regresó e intentó hacer el trámite en el consulado de Guatemala en Denver, Colorado, que es el que tiene jurisdicción de Utah.

Allá pagó US$65 —porque el pasaporte es más caro allá—; es decir, pago dos veces. En principio le dijeron que “si tenía suerte” el trámite tardaría aproximadamente seis meses. Días después le indicaron que en realidad tardaría un año.

Hugo necesita tener vigente su pasaporte porque pretende viajar con más regularidad a Guatemala. Su madre de 83 años que vive en Santa Cruz del Quiché recién se recupera de un derrame cerebral que la hizo estar en coma por dos meses. “Ahora quiero verla viva tantas veces como pueda”, exclamó Hugo.

En el consulado de Denver le dijeron que, si les presentaba un certificado médico donde constara la condición de salud de su mamá, podrían otorgarle un “pase de salida”, que es una carta que le extienden dirigida a la aerolínea para que le permitan salir de EE. UU. e ingresar a Guatemala, relató el migrante.

Pero este permiso provisional no le servía para ingresar de vuelta a EE. UU., por lo cual, de nuevo, el problema era que para obtener su pasaporte tenía que esperar en Guatemala. “Yo no sé por qué engañan al pueblo, diciendo que hay citas para uno pague si no tienen documentos”, cuestionó Hugo.

Solución de emergencia

Prensa Libre solicitó información del caso al IGM que, en respuesta, pidió la información del migrante. Al poco tiempo le entregaron su pasaporte en la puerta de su casa en Salt Lake City.

La oficina de Comunicación del IGM indicó que extienden citas cuando se trata de alguna emergencia. Por motivos de salud se debe presentar certificados médicos, cartas o exámenes; para asuntos laborales, constancias firmadas y selladas de la empresa o institución.

Por estudios se tiene que presentar constancias estudiantiles firmadas y selladas por la institución académica. También se considera emergencia si se acerca la fecha de la cita que una embajada extiende para el trámite de visa.

La oficina indicó que con todos estos documentos el interesado para ser atendido debe presentarse a las instalaciones de Migración y “exponer su caso” junto con “las pruebas que amparen la situación”. “Hemos apoyado a muchas personas”, destacó el IGM.

¿Se puede agilizar la entrega?

El caso de Hugo Quiñones abre la interrogante de si el IGM tiene la capacidad de hacer más rápida la entrega de estos documentos, sobre todo a los migrantes en EE. UU. quienes, por lo regular, requieren de estos solo en caso de una emergencia. En aquel país, el pasaporte es el único documento de identificación válido.

Aroldo Ramírez es integrante de la organización Misión Guatemala-USA y radica en Los Ángeles, California. Afirma que la problemática no ha mejorado y “todo sigue igual”. Expuso que la población guatemalteca ya está cansada de tanto “engaño” puesto que las autoridades siempre les dicen que tienen un millón de cartillas por entregar, pero nunca se agiliza la emisión de los pasaportes.

Al ritmo de impresión actual, que según el líder migrante es de 400 a 500 pasaportes diariamente, será imposible que se pongan al día con la enorme demanda que hay de ese documento en EE. UU.

“¿En donde está la protección consular? ¿De qué sirve que haya consulados móviles y que tomen datos y que cobren dinero, si les dicen a los connacionales que en cuatro o seis meses estará su pasaporte?”, cuestiona Ramírez.

En Nueva York ocurre lo mismo. Juan Carlos Pocasangre, líder guatemalteco en ese estado, explicó que lograr una cita en el sitio web habilitado para tal fin por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) es “como sacarse la lotería”, y cuando llega el día de acudir al consulado le dicen que el pasaporte tardará medio año en estar listo.

“En los cinco meses y medio de este año nadie ha recibido su pasaporte”, precisó Pocasangre. En Nueva York, quienes tienen oportunidad de programar una cita en poco tiempo también son aquellos que atraviesan una emergencia y que requieren hacerse de algún documento, ya sea pasaporte, DPI o tarjeta consular.

Antes de la pandemia los pasaportes los entregaban en el mismo día, agrega, por lo cual no entiende porque ahora se tardan tanto tiempo. “La comunidad guatemalteca en Nueva York se estresa y desespera porque no encuentra solución”, lamentó el líder migrante.

Envían cartillas

Migración aseguró que “garantiza el pasaporte a la población guatemalteca tanto a quienes se encuentran en el país como en el exterior”, al mismo tiempo, reconoció que antes de la llegada del covid-19 estos se extendían en el mismo día, pero “con la pandemia se limitaron los aforos, y con ello, la capacidad de atención tanto en el centro de emisión de pasaportes central como en los consulados de Guatemala en el exterior”.

“Actualmente se trabaja de manera conjunta con el Minex con el fin de agilizar la entrega de los documentos y en ese marco se enviaron 15 mil cartillas a Los Ángeles y Florida”, añadió. Debido a la alta demanda en EE. UU., esta cantidad, según Ramírez, se va “en un suspiro”.

Respecto de qué hace falta para retomar el servicio por lo menos al nivel que había antes de la pandemia, la oficina de Comunicación del IGM explicó que “Guatemala no es el único país afectado por la falta de insumos que ha provocado la pandemia y la coyuntura internacional actual”.

Además, que por la “la quinta ola de contagios de covid-19”, el distanciamiento se sigue respetando lo que limita los aforos. “El número de citas diarias ya se ha incrementado y en los próximos días se estarán habilitando más espacios para que las personas puedan obtener el documento lo antes posible”, añadió el IGM.