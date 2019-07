Joyabaj es epicentro de migración hacia Estados Unidos, según el diario The Wall Street Journal

El prestigioso periódico estadounidense que se enfoca en economía y negocios publicó este domingo el reportaje “La ciudad guatemalteca que alimenta el éxodo migratorio a América”.

La historia se centra en Joyabaj, Quiché, que es considerado por el diario como “el epicentro de emigración” y cuya población es de 100 mil habitantes.

El periódico, en su edición digital, considera que “Guatemala es ahora la mayor fuente de inmigrantes ilegales que llegan a los Estados Unidos”.

Los datos parten de la historia de una maestra que cuenta que comenzó a notar la ausencia de niños de segundo primaria en la escuela en dónde ella imparte clases. Los niños, cuenta, se fueron con sus padres en búsqueda del sueño americano.

Entre los detalles que incluye el texto se refiere incluso, a casos de parejas de recién casados que planean viajar a Estados Unidos. “para trabajar durante algunos años” y con esto “pagar la educación de los niños y construir una casa”.

“Durante los primeros seis meses de 2019, los Estados Unidos devolvieron a Guatemala 627 deportados de Joyabaj, más que cualquier otro municipio excepto uno”, reporta The Wall Street Journal.

El reportaje incluye diversos datos:

