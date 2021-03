Kamala Harris liderará esfuerzos de Washington para abordar causas de la migración en Guatemala, México, El Salvador y Honduras

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, liderará el trabajo de su gobierno con México, Guatemala, El Salvador y Honduras en el contexto de la oleada migratoria en la frontera sur de ese país y las causas que lo provocan.

“El presidente de los Estados Unidos -Joe Biden- me pidió que dirija el trabajo diplomático con México, Guatemala, El Salvador y Honduras. Para abordar la situación en la frontera sur debemos abordar las causas fundamentales de la migración. No será trabajo fácil, pero es necesario”, tuiteó Harris.

.@POTUS asked me to lead our diplomatic work with Mexico, El Salvador, Guatemala, and Honduras. To address the situation at the southern border, we have to address the root causes of migration. It won’t be easy work—but it's necessary.

— Vice President Kamala Harris (@VP) March 25, 2021