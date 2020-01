México cierra paso fronterizo en Ciudad Hidalgo para evitar el paso de hondureños desde Guatemala

Migrantes hondureños intentan pasar a territorio mexicano por el río Suchiate, bajo el puente Rodolfo Robles.(Foto Prensa Libre: EFE)

Las autoridades mexicanas decidieron cerrar el paso fronterizo Suchiate 1 en Ciudad Hidalgo, Chiapas, México, al cual se accede desde la aduana Tecún Umán 1 en Guatemala. La finalidad es evitar que una caravana de hondureños pase a territorio mexicano.

Desde la mañana de este sábado no se permite el paso de ninguna persona, aún así cuente con visa mexicana, por lo que no está permitido el paso vehículos, motos y bicicletas.

El paso fronterizo es resguardo por elementos de la Guardia Nacional mexicana, mientras que los migrantes que intentan pasar por el río Suchiate son detenidos. Los migrantes Hondureños intentaron pasar hacia territorio mexicano la mañana de este sábado aunque únicamente llegaron hasta el portón del paso fronterizo.

Desde el 16 de enero último, desde la frontera México-Guatemala han sido retornadas 400 personas a sus países de origen, según la dirección General de Migración.

Despliegue

El gobierno mexicano reforzó la vigilancia en la frontera con Guatemala con alrededor de 200 agentes de la Guardia Nacional, que buscan disuadir el avance de la llamada caravana 2020, conformada por unos 3.000 centroamericanos que pretenden ingresar irregularmente al país.

Varios convoyes llegaron a la cabecera municipal de la fronteriza Ciudad Hidalgo, en el extremo sur de México, equipados con escudos, cascos y chalecos. Los elementos se concentraron en el auditorio municipal de la localidad que acondicionaron como cuartel.

El comisionado nacional de Migración de México, Francisco Garduño, supervisó el despliegue de seguridad en el puente internacional Rodolfo Robles, uno de los cruces legales para ingresar al país.

Garduño dijo que la misión de los agentes es hacer “cumplir la ley” y garantizar la gobernabilidad. “No es que entren y se les da un boleto, tienen que cubrir una serie de requisitos y esperar los términos de ley”, declaró a periodistas.

En Tecún Uman, la ciudad guatemalteca colindante con México, los integrantes de la caravana, principalmente hondureños y salvadoreños, esperaban la llegada de otros grupos para luego cruzar a México y seguir su trayecto hasta Estados Unidos.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ofreció este viernes cuatro mil empleos a los migrantes que partieron la noche del martes desde San Pedro Sula, Honduras.

No obstante, la Guardia Nacional detuvo el jueves a unos 38 migrantes haitianos que intentaban entrar a México por el río Suchiate, el límite natural con Guatemala.

El paso de migrantes por el río ha sido constante pese al refuerzo de las medidas de seguridad de México. La AFP observó este viernes cómo los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), ubicados en la ribera, revisaban los documentos de quienes cruzan en las balsas que operan en la zona.

Un agente comentó que, hasta la noche del viernes, ningún grupo de migrantes había intentado cruzar por el puente Rodolfo Robles. Otro uniformado dijo que algunos se acercaron para observar e informarse acerca de las alternativas que ofrece el gobierno mexicano.

Desde el año pasado, México desplegó a miles de efectivos de la Guardia Nacional para contener la masiva migración hacia Estados Unidos, una decisión que ha sido criticada por organizaciones civiles.

Human Rights Watch acusó el martes en su informe anual que México infringe los derechos humanos de los migrantes que transitan por su territorio.

Pondrá buses

El presidente Alejandro Giammattei, durante una visita sorpresa a la comisaría 16 indicó que el vicepresidente, Guillermo Castillo, está a cargo del tema de los migrantes.

“Debido de que estamos en estado de Prevención me he desligado de la caravana de migrantes. Tenemos unos 500 migrantes detenidos sobre el puente de Tecún Umán, el ejército mexicano se ha desplegado y la orden al parecer es no dejarlos pasar. Hemos movilizado una serie de buses porque hay migrantes que quieren regresar y les vamos a facilitar el retorno”, refirió.

Agregó: “Tenemos una capacidad limitada, el propio ministro de salud y dos viceministros estaban atendiendo a los migrantes, estamos haciendo el mejor esfuerzo con escasas capacidades para atenderlos. Tomamos ciertas medidas; no dejamos entrar a niños que no vinieran acompañados y que la persona demostrara que era su tutor legal. Dos, le pedimos a la Procuraduría General de la Nación que acompañara la caravana y si viera que los niños no están siendo protegidos por sus progenitores o tutores, estos niños fueran recogidos y regresados a su país. Hemos visto que van cargando niños que ni les pertenecen pensando que así se van a aquedar -EE. UU.- pero no será así, los separan. Tenemos buses en la capital y en San Marcos para retornarlos a su país de origen”.

