Minex afirma que atención en consulados de EE. UU. ha mejorado, migrantes lo adversan

La publicación contrasta con los cientos de reclamos que los guatemaltecos publican constantemente en la página de Facebook del consulado de Guatemala en Los Ángeles y también de otras ciudades estadounidenses.

“Llevo más de un año intentando tener una cita y nada… llamo todos los días y nadie contesta. Por favor, alguien que me pueda ayudar, aunque se tenga que pagar por aparte”, escribió Emilio Díaz en la página del consulado de San Francisco.

“Tengo más de cuatro meses tratando de hacer cita y el portal no me deja entrar. Que falta de profesionalismo y seriedad”, comenta, Glenda García, al respecto del consulado de Los Ángeles.

“Es una vergüenza que me tomó casi un año obtener una cita en línea. Mi cita fue programada para marzo de 2022 y hoy en día —22 de agosto— todavía no he recibido el pasaporte”, señala una usuaria del consulado de Maryland que se identifica en Facebook como Izzy Izzy.

Agrega: “Los trabajadores tienen que llenar todo el papeleo a mano. Los pasaportes ya no se envían por correo, por lo tanto, tengo que hacer varios viajes a Maryland. Las cámaras parece que fallan varias veces. Se necesitan más empleados y atención urgente por parte del Gobierno”.

Servicio accesible a pocos

Prensa Libre consultó a algunos migrantes radicados en EE. UU. y coincidieron en que la publicidad del Minex está “lejos de la realidad” y que posiblemente el consulado de Los Ángeles, a sabiendas que llegaría el canciller, “preparó todo” para que ese día se viera un servicio de calidad.

“El problema principal es el no poder hacer la cita. La página que tienen se abre por 15 a 30 segundos, no da tiempo ni de poner los datos y se cierra, y debes esperar al siguiente viernes. Y así puedes pasar un año o más”, expuso Santos Ruano, un guatemalteco que abrió una petición en internet para denunciar el mal servicio que se presta en los consulados de Guatemala en EE. UU.

En la petición resalta la millonaria contribución que los migrantes hacen a la economía del país a través de las remesas y cuestiona qué servicio se le da a los cientos de connacionales que no tienen acceso a una computadora o que no pueden leer ni escribir, los cuales son muchos, afirma.

Además, Ruano señaló que “la excusa del covid-19 ya no es válida, puesto que el 100% de las oficinas gubernamentales en EE. UU. está operando ya sin ninguna restricción”.

En el video del Minex aparece un guatemalteco que afirma que le dieron un servicio de buena calidad; sin embargo, el líder migrante Haroldo Ramírez de la organización Misión Guatemala-USA, asegura que “entrevistaron a gente de ellos”, que el servicio continúa deficiente y que “sigue siendo difícil conseguir una cita”.

“Hay cambios leves, nada que resaltar. Siempre nos dicen que están mejorando todo, pero todos sabemos de la deficiencia para la entrega de pasaportes”, se quejó Walter Batres, presidente de la Red Migrante Guatemalteca. “En algunos consulados apenas están entregando pasaportes que se pidieron en enero”, detalló.

“El consulado no tiene la culpa, sino el Minex. Es dejadez porque todo se vino abajo desde que entró el nuevo gobierno, ellos hicieron cambios y no han hecho más que dar dolores de cabeza a la gente”, señaló Rosa Posadas, líder de la Unión de Guatemaltecos Emigrantes.

“Si el consulado fuera autónomo ya habría comprado cartillas, pero no se las dan. No hay una política para ayudar al migrante lo único que quieren es ganar dinero”, añadió.

Historias sobre la inconformidad de la comunidad migrante han sido recogidas por varios medios en EE. UU. entre ellos Univisión y Los Ángeles Times, que publicaron a finales de agosto testimonios de guatemaltecos que se han tardado varios meses para tramitar sus documentos a diferencia de lo que ocurre en consulados de otros países.

Se resuelven los problemas

La oficina de Comunicación del Minex respondió que las críticas de uno de los medios se basan en el retraso en la entrega de pasaportes algo que “existía”. Sin embargo, “se trabajó con —el Instituto Guatemalteco de— Migración una estrategia para que los connacionales tengan su pasaporte de manera inmediata”.

Asimismo, aseguró que en relación con el breve tiempo que las personas han denunciado que cuentan para hacer citas en línea “hemos cambiado el horario y la cantidad de días que abrimos el calendario” y que ahora se abrirá los viernes a las 18 horas para encontrar citas en la semana siguiente.

De igual forma, informó que el último viernes de cada mes “abriremos el calendario completo del mes siguiente, para que los usuarios tengan más tiempo para hacer sus citas”.

Los guatemaltecos también han denunciado que para adelantar una cita han tenido que pagar entre US$50 y US$60 a tramitadores. El cónsul en Los Ángeles, José Rodríguez, dijo a Univisión que estas personas no tienen relación con el consulado, pero que no puede evitar esta práctica, y que los usuarios recurren a ellos para “evitarse la molestia”.

El diputado Bernardo Arévalo, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, visitó dicho consulado días después de que lo hiciera el ministro Búcaro y constató los “problemas serios” y las múltiples necesidades de los connacionales.

El día de la visita, el legislador constató que no hay suficiente personal para atender a toda la gente que solicita servicios y ni siquiera había suficientes sillas para esperar turno y muchos tenían que esperar sentados en el piso.

Arévalo dijo que el Minex tiene que mejorar las condiciones “inaceptables” en que los guatemaltecos son atendidos.

Poco personal

Parte del problema es el poco personal que labora en los consulados para atender a una comunidad migrante que cada día crece más. Como muestra, el aumento de las remesas que cada año rompe récord. En 2021 fueron más de US$15 mil los que recibió el país.

En 2021 había cerca de 300 trabajadores en los 23 consulados de EE. UU. y cerca de tres millones de connacionales, según estimaciones del Minex, pero los migrantes calculan que dos años después probablemente el número esté cercano a los cuatro millones y que solo en California habite el 50%.

El programa de servicios consulares y atención al migrante tiene un presupuesto este año para todos los consulados de Guatemala en el mundo de Q235 millones, apenas el 1.54% del monto de las remesas recibidas el año pasado.

