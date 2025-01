Operativos policiales vacían la “parada de los migrantes” en Brooklyn, punto clave para trabajadores guatemaltecos

La calle en un sector de Brooklyn, en Nueva York, que una vez se agitaba con la presencia de trabajadores migrantes, ahora se encuentra desolada y vacía, ante la ofensiva del gobierno de Donald Trump contra los indocumentados.

La reconocida "65 calle", también como "la parada de los migrantes", que hasta hace unas dos semanas atrás era el punto de reunión de varios grupos de personas, en su mayoría guatemaltecos, en espera de algún llamado para trabajar, se encuentra desolada este viernes 31 de enero de 2025.

Un locatario confirmó la presencia de agentes policiales, quienes recorrían el sector y hacían un operativo de inspección a vehículos, posiblemente, con la intención de revisar si los conductores contaban con licencia de conducir.

"Es un silencio total", explicó el residente, al notar que no hay presencia en la calle que ha sido símbolo de trabajo y determinación de los migrantes que cada día se asoman para atender una jornada de labores en los sectores de construcción, plomería, entre otros oficios con demanda en el área.

El arrendatario considera que este cambio tan significativo expone un recordatorio de la incertidumbre y la inestabilidad que enfrenta la comunidad guatemalteca migrante en los Estados Unidos. En el área de Brooklyn, existe la segunda comunidad guatemalteca más grande de Nueva York.

Regularmente, decenas e incluso más de cien guatemaltecos suelen llegar a la 65 calle, preparados solo con una mochila en la que llevan sus herramientas.

En ese sector habitan, en su mayoría, guatemaltecos originarios de Totonicapán, Sololá, Huehuetenango y Quetzaltenango.

En su mayoría, el pago que reciben cada jornada lo destinan para los abonos de préstamos, para apoyar económicamente a sus familias.

Un hombre originario de Nahualá, Sololá, explicó que justo hace un año llegó a Brooklyn y junto a otros guatemaltecos y mexicanos se reúnen en esa calle con la esperanza de tener oportunidades de laboral.

Además de enviar dinero a su familia, está intentando saldar la deuda que adoptó de Q150 mil a un coyote, para que lo pudiera traspasar al suelo norteamericano.

No obstante, las épocas no siempre son fáciles porque el trabajo puede escasear. “Tenemos metas y estamos ilusionados con ayudar a nuestras familias, pero hay poco trabajo, durante el invierno vivimos la peor época”, explicó.

Migrantes guatemaltecos llegan desde las 7 horas a pararse en las esquinas de la 65 calle de Brooklyn a solicitar trabajo. (Foto Prensa Libre: Rubén Lacan)

Ante las bajas en la oferta de trabajo y los pocos ingresos que tiene, el guatemalteco ha pasado hasta dos días sin comer.

“Debo mucho y a veces solo trabajo dos días a la semana, debo de pagar la renta y enviar dinero a mi familia para la deuda. A veces solo desayuno y paso todo el día sin comer, y hay ocasiones que no tengo dinero para comprar mis alimentos”, relató.

Para tener un lugar donde vivir, el migrante paga US$800 de alquiler de un cuarto que mide menos de nueve metros cuadrados, lugar donde solo tiene una cama y un mueble para colocar su ropa y zapatos.

Recordó que cada día se pone sus botas y toma su mochila con la ilusión de encontrar un empleo.

“En Guatemala, aunque sea frijoles come uno durante el día y tiene trabajo en el campo, pero aquí —en EE. UU.— la vida es dura. Un almuerzo cuesta entre US$15 y US$20. Es cara la vida”, mencionó mientras se frotaba los ojos.

“Es dura la vida aquí y hay gente que no nos quiere. Nosotros vinimos a trabajar, no a robar”, comentó. Pese a que mantiene la esperanza de encontrar un empleo, espera que las nuevas autoridades estadounidenses dejen trabajar a los migrantes que no han cometido delitos y que no los expulsen.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores hasta abril de 2024 se contabilizaban más de 158 mil guatemaltecos viviendo en Nueva York, siendo el cuarto estado con más connacionales, seguido de California, Texas y Florida.

