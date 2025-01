Qué es la ley Laken Riley y cuándo se aplicará para la deportación de migrantes desde EE.UU.

El presidente Donald Trump firmó la ley Laken Riley, su primera legislación la cual está enfocada en permitir la deportación de migrantes señalados de haber cometido algún delito.

La legislación ordena a las autoridades capturar y deportar a migrantes con estatus irregular que estén acusados, sin que aún tengan una sentencia final, de cometer robos y otros delitos menores.

La normativa recibe el nombre Laken Riley, una estudiante de enfermería de Georgia de 22 años, quien salió a trotar una mañana de febrero 2024 y fue violada y asesinada por José Antonio Ibarra, un migrante venezolano indocumentado.

El mandatario firmó la ley, la primera de su segundo mandato, en presencia de la familia Riley el miércoles 29 de enero de 2025.

Trump inspiró la ley con la muerte de Riley y la reavivó en los debates previo a las elecciones en EE.UU. a finales del 2024, con una campaña antinmigrantes con la que derrotó a Kamala Harris en las urnas.

¿En qué consiste la Ley Laken Riley?

La ley Laken Riley dispone que la detención aplicará por diversos delitos no violentos, como el hurto y robos en tiendas o viviendas, que es lo que más llamó la atención de los detractores de la disposición.

Estos son otros puntos relevantes de la normativa:

El Senado también aprobó enmiendas para ampliar los delitos y se incluyeron casos como la agresión a un agente de policía y también delitos que resulten en muerte o lesiones corporales graves.

Los detenidos por estos cargos pasarán a estar ahora bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés).

Otro punto medular de la ley es que los estados ganarán más poder para que sus fiscales generales puedan intervenir en las decisiones de política migratoria del Gobierno.

Básicamente, les da la potestad para presionar al Departamento de Estado a no conceder más visas a los ciudadanos de países que no acepten deportaciones de Estados Unidos.

La ley se suma al contexto de la campaña de deportaciones y política antinmigrante impuesta por Trump que ha presionado a las agencias gubernamentales para imponer una cuota de arrestos diarios mínimos por agente. La cifra total de detenciones aumentó entre 1 mil 200 y 1 mil 500 al día.

Ley avanzó pese a cuestionamientos

Los demócratas de la Cámara de Representantes y del Senado plantearon muchas dudas y preocupaciones sobre el proyecto previo a su aprobación y puesta en vigencia, al considerar que podría ser una medida demasiado radical, al punto de que podría desencadenar redadas masivas contra personas acusadas de delitos menores, tales como el hurto en tiendas.

Organizaciones de derechos civiles e inmigrantes también alertaron de que la ley elimina el debido proceso para acusados de delitos no violentos.

Sin embargo, parte de los demócratas terminaron por respaldar de cualquier modo la ley, lo que, según medios estadounidenses, es un indicador de que están bajo presión para recuperar respaldo tras la derrota en las elecciones pasadas.

Asesinato de la estudiante

Riley, fue atacada por Ibarra una mañana de febrero de 2024 mientras corría en un sendero del campus de la Universidad de Augusta. El venezolano de 26 años ingresó en 2022 a los Estados Unidos sin autorización.

Antes de dar muerte a Riley, Ibarra había vinculado a un caso de hurto en una tienda, pero no quedó detenido. Debido a su estatus irregular, obtuvo un permiso temporal para permanecer en el país.

Luego del crimen contra la estudiante enfrentó un proceso y cargos por asesinato doloso y agresión agravada con intento de violación. En noviembre de 2024, un Tribunal declaró culpable a Ibarra y recibió cadena perpetua.

Las pruebas, según describen medios que cubrieron el juicio, eran "abrumadoras y contundentes”. Los fiscales del caso expusieron que Riley vivió angustiosamente un forcejeo contra Ibarra para intentar escapar de su agresor, dejándole profundas marcas al clavarle las uñas en los brazos y el cuello.

Según los fiscales, Ibarra arrastró a la estudiante, la estranguló y la golpeó en la cabeza con una piedra.

Durante el juicio que se extendió por cuatro días, según medios como el The New York Times, se evadieron detalles del proceso y condición de inmigrante de Ibarra y la razón por la que no permaneció detenido luego del primer señalamiento por hurto.

