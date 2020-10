PDH evidencia denuncias por mala atención en clínicas contratadas por el IGSS

Momento en el que médico Julio Alejandro Arriola es cuestionado respecto de la atención a un paciente. (Foto Prensa Libre: Tomada de @CoronaVirusGT)

Luego de que se viralizó un video en redes sociales sobre el trato y agresión de un médico al familiar de un paciente remitido por el IGSS, Zulma Calderón, defensora de la Salud de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), dijo que reciben siete denuncias de este tipo cada mes, en promedio. Dijo que la cifra puede ser mayor.

La defensora expuso que la mala atención del personal médico, de enfermería y administrativo a los pacientes es lo más frecuente.

Dio como ejemplo que cuando un paciente es referido a estos centros subcontratados se le dificulta programar citas porque no le responden las llamadas y cuando lo hacen, lo citan hasta en 60 días.

Calderón instó al Seguro Social y a Salud a ejercer de manera inmediata los controles a estos servicios.

Recordó que el IGSS cuenta con una unidad de transparencia que evalúa los servicios contratados, y que desde el viernes pasado se contactó con esta para hacer la investigación correspondiente y deducir las responsabilidades.

Nota de contexto | IGSS y Colegio investigan incidente donde médico niega atención a un paciente y cuyo video se hizo viral

Manifestó que la PDH emite resoluciones en las que se señala si se vulneraron o no los derechos de las personas como la del video, documento que se dirige al Seguro Social y no al médico proveedor de servicios.

Caldereón recomienda al IGSS y a Salud evaluar la conveniencia de contratar proveedores y hacer estudios de impacto que reflejen los beneficios que recibe la institución y los pacientes.

La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) también investigará el caso en el que médico Julio Alejandro Arriola López, del Instituto de Innovación Cardiovascular GT, niega atención a un paciente.

El Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala y la unidad de Subgerencia de Integridad y Transparencia del IGSS también indagan sobre lo ocurrido.

“La Diaco tiene que ver que no se reincida en mala atención a los consumidores y corresponde llamar un apercibiendo público o sancionar. En este caso en particular se enviarán verificadores, aunque es un tema relacionado a la violación a derechos humanos, y es una falta de respeto”, indicó Carlos Velásquez, vocero de la Diaco, y dijo que en este caso se brindaba un servicio público y no privado, pues el paciente no pidió un servicio por el que pagaría.

El IGSS indicó que no habría pronunciamiento sobre las denuncias frecuentes y que la unidad de transparencia se encarga del referido caso.