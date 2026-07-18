Persona fallece mientras realizaba actividad física en el Club Deportivo Los Arcos de la Usac

Una persona falleció este sábado 18 de julio mientras realizaba actividad física en las instalaciones del Club Deportivo Los Arcos, de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), informaron los Bomberos Voluntarios.



El Departamento de Deportes de la Usac informó, por medio de un comunicado, que el incidente ocurrió dentro del recinto deportivo y expresó sus condolencias a la familia, amistades y seres queridos de la persona fallecida.



"El Departamento de Deportes de la Universidad de San Carlos de Guatemala informa a la comunidad universitaria y al público en general que este día se registró un lamentable incidente en las instalaciones del Club Deportivo Los Arcos, donde una persona que se encontraba realizando actividad física perdió la vida", señala el escrito.



Los Bomberos Voluntarios confirmaron que atendieron la emergencia y reportaron una persona fallecida dentro de las instalaciones.

"De manera preliminar, se informó que un posible paro cardiorrespiratorio habría sido la causa del deceso. No obstante, será el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) el encargado de establecer oficialmente la causa de la muerte", indicaron los socorristas.



La universidad dijo que el personal del Club Deportivo Los Arcos brindó el apoyo necesario durante la atención de la emergencia y colaboró con los Bomberos Voluntarios de la 10.ª Compañía, zona 11, así como con las autoridades competentes, conforme a los protocolos establecidos.



"El Departamento de Deportes expresa sus más sinceras condolencias y solidaridad a la familia, amistades y seres queridos de la persona fallecida, deseándoles fortaleza y resignación en este difícil momento", agrega el comunicado.





"El Departamento de Deportes de la Universidad de San Carlos de Guatemala reitera su compromiso con el bienestar de quienes hacen uso de las instalaciones deportivas y manifiesta su respeto ante este lamentable acontecimiento", indicó.