Planeta menor: el objeto más pequeño del Sistema Solar sorprende a científicos

Un diminuto mundo helado, más pequeño que Plutón, podría haberse formado por erupciones volcánicas o por el impacto de un cometa, según un estudio publicado el lunes 4 de mayo del 2026 en la revista Nature Astronomy.

“Si la atmósfera se desvanece durante los próximos años, eso indicaría un origen por impacto. Si persiste o varía de manera estacional, eso apuntaría más a un suministro interno continuo de gas”, procedente de volcanes de hielo, explicó Ko Arimatsu, investigador principal del Observatorio Astronómico Nacional de Japón.

Según el experto, el nuevo planeta, de unos 500 kilómetros de diámetro, sería el objeto más pequeño del Sistema Solar con una atmósfera claramente detectada y retenida por la gravedad.

El nuevo planeta ha sido denominado “planeta menor”, aunque formalmente su nombre es (612533) 2002 XV93. Es considerado un “plutino”, que orbita el Sol dos veces en el tiempo que tarda Neptuno en completar tres órbitas.

El experto agregó que este hallazgo ofrece una perspectiva sobre los objetos más lejanos y fríos del Sistema Solar, en una región conocida como cinturón de Kuiper. En el momento del estudio, el planeta menor estaba a más de 5,500 kilómetros de distancia, más lejos incluso que Plutón.

“Cambia nuestra visión de los mundos pequeños del Sistema Solar, no solo más allá de Neptuno”, escribió Arimatsu en un correo electrónico citado por medios internacionales.

Según el estudio, la atmósfera de esta bola de hielo cósmica es entre 5 millones y 10 millones de veces más delgada que la atmósfera de la Tierra.

Arimatsu indicó que los compuestos químicos atmosféricos más probables son metano, nitrógeno o monóxido de carbono; sin embargo, se necesitan más observaciones con el telescopio espacial Webb, de la NASA, para verificar su composición.

“Este es un avance asombroso, pero necesita urgentemente una verificación independiente. Las implicaciones son profundas si se confirma”, declaró Alan Stern, del Southwest Research Institute, científico principal de la misión New Horizons de la NASA a Plutón y más allá, quien no participó en el estudio.