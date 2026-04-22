NASA revela primeros detalles del escudo térmico de Artemis 2

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NASA revela primeros detalles del escudo térmico de Artemis 2

Ante las dudas sobre la efectividad del escudo térmico de Artemis 2, la NASA revela los primeros resultados.

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NASA revela primeros detalles del escudo térmico de Artemis 2

La NASA ha realizado las primeras evaluaciones de la cápsula Orión y reveló los detalles. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/Jonathan Chang)

Con las imágenes del amerizaje de Artemis II, el pasado 10 de abril, espectadores pusieron en duda la durabilidad del escudo térmico de la cápsula Orión, diseñado para proteger a la cápsula y su tripulación de las temperaturas extremas que se registran en el reingreso atmosférico.

Las dudas surgieron por una imagen de acercamiento que se viralizó en redes sociales, donde se veía una zona blanqueada, como si faltara una parte de material en la zona inferior de la nave, precisamente donde se encuentra el escudo térmico; y la polémica aumentó al recordar que Artemis 1 sufrió desprendimientos irregulares en esa área.

Funcionó como se esperaba y no se identificaron situaciones inusuales”, informó la entidad espacial tras las primeras revisiones realizadas al escudo térmico, donde se habría reducido significativamente la cantidad y el tamaño del efecto quemado que presentó Artemis 1.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, compartió una nueva fotografía de la nave, tomada por el equipo de buzos, donde se muestra que no hubo pérdida de material, sino que el área blanca que se observa en la imagen corresponde a las almohadillas de compresión.

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En video: el momento en que el comando de recuperación abre la cápsula Orión tras el amerizaje

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En cuanto al temor de que sucediera lo mismo que en la expedición de Artemis 1, los ingenieros investigaron a profundidad las causas de los daños y determinaron que se debieron a la acumulación de gas debajo de la capa externa del escudo.

Los expertos aseguraron que el riesgo se prevendría al modificar la trayectoria de reingreso de la nave, lo cual hicieron con Artemis 2. La solución habría sido efectiva, pues permitió el regreso seguro de los cuatro astronautas que tripulaban la nave.

La NASA informó que continuará con los análisis exhaustivos de todos los sistemas de la cápsula, pues, aunque las primeras imágenes e inspecciones no detectan anomalías, la revisión completa sigue en curso.

La cápsula regresará al Centro Espacial Kennedy en los próximos días, donde será sometida a más análisis; se tomarán muestras del escudo térmico y se harán escaneos internos con rayos X, según publicaron medios internacionales.

ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

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