En video: el momento en que el comando de recuperación abre la cápsula Orión tras el amerizaje

La misión Artemis II marcó un hito importante para Estados Unidos, ya que representa el regreso de la humanidad a la Luna después de la misión Apolo en 1972. El amerizaje, ocurrido el 10 de abril, fue un momento de alegría para los astronautas, quienes regresaban de un viaje de 10 días por la órbita lunar.

Este momento mantuvo a todo el país y a los amantes de los viajes espaciales atentos a la transmisión, que mostraba el proceso de extracción de los cuatro astronautas luego de su amerizaje en el océano Pacífico, momento que el comandante Reid Wiseman compartió.

El amerizaje ocurrió a las 20.07 horas EDT con 47 segundos, hora local (18.07 horas y 47 segundos en Guatemala), y marcó un momento histórico. Sin embargo, más de una hora después de su llegada a la Tierra, el equipo de recuperación ingresó en la nave Orión para rescatar a los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen.

Frente a la costa de San Diego, equipos de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) y el Comando de Fuerzas de la Flota de Estados Unidos (USFFC) se acercaron a la nave para iniciar el proceso de recuperación.

Entre aplausos y gritos de alegría, el equipo de recuperación abrió la cápsula. Posteriormente, uno de los encargados de la evaluación y recuperación ingresó en la nave, seguido de otros tres elementos.

Cuando ingresó el segundo de los encargados de la recuperación, quien portaba la cámara, se observó a los cuatro astronautas felices por su retorno a casa, mientras iniciaban el proceso de evaluación primaria tras su egreso de la nave, desde donde fueron trasladados al USS John P. Murtha.

Junto al mensaje “Jesse, Steve, Laddy y Vlad… ¡Qué emoción darles la bienvenida a bordo del Integrity después de un viaje de casi 700 mil millas!”, el comandante de Artemis II compartió el emotivo momento.

Orion's main parachute has deployed. The spacecraft has a system of 11 chutes that will slow it down from around 300 mph to 20 mph for splashdown.



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Asimismo, resaltó: “Les estaremos eternamente agradecidos por su servicio a nuestra tripulación y a la nación”.

En total, los astronautas viajaron aproximadamente 9 días, 1 hora, 32 minutos y 15 segundos, lo que los llevó hacia la órbita lunar y a explorar el lado oculto de la Luna, donde pudieron documentar el área del satélite, así como probar los sistemas de Orión.

Se conoce que la NASA ya desarrolla la misión Artemis III, la cual contempla explorar nuevamente la Luna en el 2027, como parte del proceso de regresar al satélite natural y establecer una base permanente.