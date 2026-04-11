Artemis II impulsa el regreso a la Luna: qué sigue para la NASA y qué se sabe de Artemis III

En una misión que llevó a cuatro astronautas a 252,756 millas de distancia de la Tierra, la llamada misión espacial Artemis II, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) marcó un nuevo hito en la exploración lunar al llevar al ser humano al satélite natural después de 50 años de su última misión, en 1972.

El recorrido inició el 1 de abril con el histórico despegue de la nave espacial Orión, que llevó a los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y al canadiense Jeremy Hansen en un viaje hacia la órbita lunar. Esto forma parte de un plan en desarrollo con el que la NASA busca lograr el siguiente alunizaje, en una carrera espacial que ha involucrado a naciones como China.

Con una duración total de 9 días, 1 hora, 32 minutos y 15 segundos, la misión amerizó en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego. La tripulación de Artemis II tocó aguas a las 20.07 horas EDT (17.07 horas PDT), es decir, a las 18.07 horas, con lo que finalizó el viaje espacial y marcó un hito para la humanidad, ya que logró explorar la cara oculta de la Luna.

Horas después del amerizaje, y tras el rescate de los astronautas, quienes fueron trasladados al Centro Espacial Johnson, en Houston, medios internacionales consultaron a la NASA cuándo iniciará el proyecto Artemis III y cuál será el siguiente paso del programa Artemis.

La primera misión de este programa se efectuó en el 2022, cuando la NASA lanzó la cápsula Orión, no tripulada, a la órbita lunar y de regreso a la Tierra. Posteriormente, el 10 de abril, la misión Artemis II regresó a la Tierra. Ahora se preparan para las misiones Artemis III y Artemis IV.

Artemis III, que estaba prevista como la misión tripulada a la superficie lunar de este programa, fue modificada, según informó el administrador de la NASA, Jared Isaacman, en febrero. Destacó que dicha misión permanecerá en la órbita terrestre, donde se pondrá a prueba la capacidad de Orión para acoplarse con uno o ambos módulos de aterrizaje lunar, según recopila Space.

La NASA resalta que “la misión Artemis III de la NASA en órbita terrestre baja pondrá a prueba las operaciones integradas entre la nave espacial Orión y uno o ambos módulos de aterrizaje comerciales de SpaceX y Blue Origin, respectivamente”.

To return Americans to the Moon, NASA is shifting to an iterative, execution-focused approach – just as we did during Apollo.



We are standardizing rocket architecture, embedding NASA expertise across industry, and increasing launch cadence to support sustained lunar operations.… — NASA Administrator Jared Isaacman (@NASAAdmin) March 24, 2026

Como parte del proyecto, la NASA continúa trabajando en Artemis III, cuyo lanzamiento está previsto para el 2027, mientras que el alunizaje se mantiene para el 2028, como se tenía previsto para la tercera misión del programa.

En el anuncio se indica que, previo al alunizaje del 2028, podrían realizarse uno o incluso dos alunizajes en las misiones Artemis IV y V, según destacó el administrador de la NASA. Esta exploración en la órbita terrestre tiene como objetivo probar la tecnología, según recopila la BBC.