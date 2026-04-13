Artemis II: así fue el reencuentro de la astronauta Christina Koch con su mascota tras concluir la misión espacial

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Artemis II: así fue el reencuentro de la astronauta Christina Koch con su mascota tras concluir la misión espacial

Un video muestra el emotivo momento en que Christina Koch, tripulante de la misión Artemis II, se reencuentra con su mascota tras volver a su hogar.

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Termina con éxito la misión Artemis II del regreso humano a la órbita lunar

Fotografía cedida con la NASA de su administrador, Jared Isaacman (i), saludado al piloto de la misión Artemis II, el astronauta Victor Glover (2 d), y la especialista de misión, la astronauta Christina Koch (d), al salir de un helicóptero MH-60 Seahawk de la Armada estadounidense este viernes, en el océano Pacífico, frente a la costa de California. (Foto Prensa Libre: EFE)

La misión espacial Artemis II no solo representó el regreso del ser humano a la órbita de la Luna luego de casi medio siglo, sino que también completó otros hitos importantes en los diez días que duró la operación espacial.

El final de la misión llegó a las 20.07 horas del este de EE. UU. (00.07 del sábado GMT), cuando el módulo de tripulación de Orión amerizó en el océano Pacífico y los cuatro astronautas fueron rescatados por la Marina de Estados Unidos.

El escudo térmico, que tuvo que resistir temperaturas estimadas de hasta unos 2 mil 760 grados centígrados (5 mil grados Fahrenheit), cumplió su labor durante la reentrada y permitió el regreso a la Tierra de los astronautas.

Ahora, tras cumplir la histórica misión, los tripulantes de Artemis II han vuelto a su vida cotidiana, donde fueron recibidos por sus seres queridos y congratulados en todo Estados Unidos.

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USA9656. MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 07/04/2026.- Fotografía cedida por la NASA de una instantánea capturada por la tripulación de la misión Artemis II este lunes, que muestra la Luna en fase de creciente junto a la nave espacial Orion. Los astronautas de la misión Artemis II de la NASA salieron de la influencia de la Luna y se dirigen hacia la Tierra, donde tienen previsto amerizar el viernes, después de convertirse en los primeros seres humanos en orbitar el satélite en más de medio siglo. EFE/ NASA /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

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Los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), han compartido en redes sociales cómo ha sido su regreso a la vida cotidiana, pero una de las situaciones que llamó la atención fue la forma en que Koch fue recibida en su casa.

Medios internacionales evidenciaron, mediante un video, cómo Koch fue recibida en su hogar por su perra, llamada Sadie.

El video muestra primero cómo la mascota de Koch espera detrás de una puerta cuando su dueña se acerca. En ese momento, Sadie se emociona al verla tras la misión espacial.

Luego, el video muestra cómo la astronauta y su mascota corren felices por la playa.

"Estoy bastante segura de que yo fui la parte más feliz de este reencuentro. Sadie me enseñó todo lo que necesitaba saber sobre ser un animal de apoyo emocional. No esperaba que eso me fuera tan útil", dijo Koch en sus redes sociales.

Lea también: Artemis II impulsa el regreso a la Luna: qué sigue para la NASA y qué se sabe de Artemis III

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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Redacción EFE

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