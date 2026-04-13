Artemis II: así fue el reencuentro de la astronauta Christina Koch con su mascota tras concluir la misión espacial

La misión espacial Artemis II no solo representó el regreso del ser humano a la órbita de la Luna luego de casi medio siglo, sino que también completó otros hitos importantes en los diez días que duró la operación espacial.

El final de la misión llegó a las 20.07 horas del este de EE. UU. (00.07 del sábado GMT), cuando el módulo de tripulación de Orión amerizó en el océano Pacífico y los cuatro astronautas fueron rescatados por la Marina de Estados Unidos.

El escudo térmico, que tuvo que resistir temperaturas estimadas de hasta unos 2 mil 760 grados centígrados (5 mil grados Fahrenheit), cumplió su labor durante la reentrada y permitió el regreso a la Tierra de los astronautas.

Ahora, tras cumplir la histórica misión, los tripulantes de Artemis II han vuelto a su vida cotidiana, donde fueron recibidos por sus seres queridos y congratulados en todo Estados Unidos.

Los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), han compartido en redes sociales cómo ha sido su regreso a la vida cotidiana, pero una de las situaciones que llamó la atención fue la forma en que Koch fue recibida en su casa.

Medios internacionales evidenciaron, mediante un video, cómo Koch fue recibida en su hogar por su perra, llamada Sadie.

📽 VÍDEO | El reencuentro de la astronauta Christina Koch con su perra tras la misión Artemis 2 https://t.co/1SRK1Ul4m6 pic.twitter.com/miurwp6Jei — EL PAÍS (@el_pais) April 13, 2026

El video muestra primero cómo la mascota de Koch espera detrás de una puerta cuando su dueña se acerca. En ese momento, Sadie se emociona al verla tras la misión espacial.

Luego, el video muestra cómo la astronauta y su mascota corren felices por la playa.

"Estoy bastante segura de que yo fui la parte más feliz de este reencuentro. Sadie me enseñó todo lo que necesitaba saber sobre ser un animal de apoyo emocional. No esperaba que eso me fuera tan útil", dijo Koch en sus redes sociales.

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