“Regresamos para quedarnos”: NASA celebra a la tripulación de Artemis II, destaca sus logros y traza sus próximos pasos

En un día histórico para la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA), el 10 de abril, la nave espacial Orión, de la misión Artemis II, amerizó con éxito. La agencia resaltó los logros de la misión y destacó los próximos pasos en la exploración, que contemplan una base permanente en la Luna y futuras misiones a Marte.

Luego de que los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, así como el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense), Jeremy Hansen, amerizaron y fueron trasladados al USS John P. Murtha para los primeros exámenes médicos, la NASA informó que la misión llevó a la tripulación a 252,756 millas de la Tierra en su punto más alejado.

“Reid, Victor, Christina y Jeremy, bienvenidos a casa y felicitaciones por este logro verdaderamente histórico”, declaró el administrador de la NASA, Jared Isaacman. En un comunicado, la agencia destacó que la tripulación de Orión llegó más lejos de lo que jamás se había alcanzado.

“Con Artemis II completada, ahora nos centramos en el ensamblaje de Artemis III y en la preparación para regresar a la superficie lunar, construir una base y no volver a abandonar la Luna jamás”, agregó.

La NASA también destacó que, durante el despegue del 1 de abril, el cohete impulsó a la tripulación con un empuje de 4 millones de kilogramos, lo que permitió colocar la nave en órbita con precisión. En el segundo día del vuelo de prueba, el módulo de servicio de Orión situó a los astronautas a 4,067 millas sobre la superficie lunar en su punto más cercano.

“La tripulación de Artemis II está en casa. Los sistemas de entrada, descenso y aterrizaje funcionaron según lo previsto y la prueba final se completó como se esperaba”, afirmó el administrador asociado de la NASA, Amit Kshatriya.

“Artemis II demostró la eficacia del vehículo, de los equipos, de la arquitectura y de la colaboración internacional que permitirán el regreso de la humanidad a la superficie lunar”, señaló Kshatriya, quien añadió: “Hace cincuenta y tres años, la humanidad abandonó la Luna. Esta vez, regresamos para quedarnos”.

La agencia indicó que, con astronautas a bordo por primera vez, Orión fue sometida a una evaluación completa en vuelo. La tripulación probó los sistemas de soporte vital y confirmó que la nave puede mantener humanos en el espacio profundo.

Artemis II may have splashed down, but our photos and videos from the mission are still rolling in! Keep an eye on the latest: https://t.co/rzM1P0QbOl pic.twitter.com/HahXb0gCYC — NASA (@NASA) April 11, 2026

Esta misión también permitió validar el manejo de Orión y recopilar datos que guiarán futuras operaciones de encuentro y acoplamiento con módulos de aterrizaje tripulados durante Artemis III y misiones posteriores.

Asimismo, la NASA señaló que Artemis II permitirá definir cómo se ejecutarán futuras misiones a la Luna, entre ellas:

Evaluaciones del funcionamiento de la nave durante ejercicios de la tripulación

Equipos y procedimientos de emergencia

Trajes espaciales del sistema de supervivencia de la tripulación Orión

Con el trabajo de los cuatro astronautas, la NASA destacó que esta misión apoya investigaciones científicas clave para que futuras tripulaciones vivan y trabajen en la Luna, mientras la agencia avanza en la construcción de una base lunar y en la preparación de misiones a Marte.

Además, la misión incluyó el experimento Avata, diseñado para analizar cómo responde el tejido humano a la microgravedad y al entorno de radiación del espacio profundo.

The astronauts. Their ride around the Moon.



The Artemis II astronauts pose for a group photo after viewing their Orion spacecraft — which they named Integrity — in the well deck of USS John P. Murtha following their splashdown. pic.twitter.com/dLicqJPoox — NASA Artemis (@NASAArtemis) April 11, 2026

Sobrevuelo lunar

El 6 de abril, durante siete horas, la tripulación realizó un sobrevuelo lunar. La NASA informó que se capturaron más de 7,000 imágenes de la superficie, así como del eclipse observado durante la misión. Entre los elementos documentados se incluyen:

Cráteres de impacto

Fracturas en la superficie y variaciones de color del terreno lunar

La Vía Láctea

Próximos pasos en la exploración

La NASA destacó que esta misión marca el camino para futuras expediciones a la Luna, con énfasis en el análisis de áreas de interés científico. Asimismo, informó que centrará su atención en los preparativos de Artemis III, donde se pondrán a prueba operaciones integradas con módulos de aterrizaje lunares de construcción comercial en órbita terrestre baja.