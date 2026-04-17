Artemis II: astronautas dicen que aún sienten que flotan tras regresar

Los astronautas de Artemis II de la NASA, la primera misión que alcanzó la órbita de la Luna en más de medio siglo, destacaron que están impactados por las muestras de apoyo que han recibido a su regreso a la Tierra y que han cumplido su deseo de "intentar hacer algo que uniera al mundo".

Los cuatro integrantes de la tripulación ofrecieron una rueda de prensa en el Centro Espacial Johnson de la NASA, en Houston, Texas, el jueves 17 de abril del 2026.

"Cuando volvimos a casa, nos quedamos impactados por la efusión global de apoyo, por ese sentimiento de orgullo y de pertenencia hacia esta misión. Creo que al principio eso era lo que los cuatro queríamos. Queríamos salir e intentar hacer algo que uniera al mundo", dijo el comandante de la misión, el astronauta Reid Wiseman, rodeado por sus tres compañeros de viaje espacial.

Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), rememoraron las partes más destacadas de su expedición, que los convirtió en los primeros humanos desde 1972 en orbitar la Luna.

Algunos admitieron que todavía tienen dificultades para procesar lo que vivieron en los diez días de misión, que amerizó el pasado viernes en el océano Pacífico.

Glover contó que, desde el regreso a la Tierra, ha estado intentando vivir desconectado de las redes sociales y las noticias, mientras que Koch también confesó que aún piensa que está flotando en el espacio cuando se despierta.

El reacondicionamiento suele durar 45 días, según Glover, un proceso que explicó que es idéntico al que viven los astronautas que regresan de la Estación Espacial Internacional.

El astronauta recordó además uno de los momentos de mayor adrenalina: el reingreso a la atmósfera, que duró casi catorce minutos y durante el cual alcanzaron velocidades cercanas a los 40,000 kilómetros por hora en la caída libre.

"Ese momento en el que se soltaron los paracaídas de frenado y luego se disparan los paracaídas piloto y salen los principales (...) se sintió como si te lanzaras de espaldas desde un rascacielos durante cinco segundos", dijo Glover.

Hansen, por su parte, es el único que vivirá por primera vez esta etapa de reacondicionamiento, puesto que Artemis II fue su primera experiencia en el espacio. El canadiense subrayó que la misión "salió muy bien" gracias a la estrecha confianza entre la tripulación y el centro de control de la NASA en la Tierra.

Artemis II tuvo el objetivo de impulsar las próximas misiones del Programa Artemis, que busca alunizar dos veces en el 2028, mientras la agencia espacial estadounidense avanza simultáneamente en los planes de construcción de una base en la Luna.

"Es importante que agotemos estos procesos, porque todavía estamos haciendo cambios y aprendiendo formas en las que vamos a dar soporte a las misiones de 30 y 45 días de Artemis III, IV y V", expuso Wiseman.

Uno de los principales desafíos de la misión fue la fiabilidad del escudo térmico, una pieza clave para el reingreso en la atmósfera terrestre, que sufrió daños por encima de lo esperado durante Artemis I, pero que los astronautas dijeron que se solventó en esta ocasión.