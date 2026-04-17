“Fue un inodoro maravilloso”: astronauta de la NASA cuenta experiencia en Artemis II

Pese a los problemas que ocasionó el inodoro que emplearon durante la misión Artemis II a la Luna, el astronauta de la NASA y comandante de la expedición espacial Reid Wiseman aseguró que “fue maravilloso”.

El jueves 17 de abril, los cuatro integrantes de la tripulación ofrecieron una rueda de prensa desde las instalaciones de la NASA, en Houston, Texas, donde compartieron anécdotas y recuerdos de la misión, que despegó el 1 de abril del 2026 y duró 10 días.

"Solo quiero decir, de forma 100% directa: fue un inodoro maravilloso. El inodoro funcionó genial. Donde tuvimos un problema —y fue un problema real, sin duda— fue en nuestra línea de ventilación primaria", dijo Wiseman.

El retrete de 23 millones de dólares, instalado en la cápsula Orión donde viajaron los cuatro tripulantes, comenzó a fallar poco después del lanzamiento.

Wiseman tomó con humor la experiencia, pues los primeros días, cuando el tanque debía ser vaciado, podían ver cómo los residuos eran lanzados al espacio “como mil millones de pequeños copos de hielo”.

"¡Fue divertido ver cómo se vaciaba aquello durante los dos primeros días!", dijo.

Sin embargo, la línea de ventilación primaria comenzó a fallar y se obstruyó por motivos que aún desconocen. "El inodoro descargaba perfectamente, pero cuando el líquido salía por la parte inferior, se quedaba atascado en nuestra línea de ventilación", contó el comandante.

Ante los inconvenientes, la NASA explicó que el inodoro tuvo dificultades con el sistema de evacuación de aguas residuales, particularmente en la parte relacionada con la orina. Además, recomendó a los astronautas utilizar otros métodos alternativos, similares a los pañales para adultos, mientras recibían instrucciones para repararlo.

Después de algunas horas, los tripulantes lograron arreglar el problema del retrete, por lo que Wiseman concluyó que “fue una pieza de equipo excelente”.

"¿Y qué aprendimos? Pues que siempre hay cosas que necesitamos mejorar", resumió, y animó a los ingenieros que la fabricaron a “no bajar la cabeza”.

La misión Artemis II regresó el viernes 10 de abril del 2026 y convirtió al comandante Reid Wiseman, junto con Christina Koch y Victor Glover, de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), en los primeros humanos en alcanzar la órbita de la Luna desde el Apolo 17, en 1972.

Con información de EFE.