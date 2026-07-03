PMT de Guatemala amplía alerta por estafas digitales: hay más denuncias y nuevos métodos como WhatsApp y correo electrónico

La Policía Municipal de Tránsito de Guatemala alertó que continúa en aumento la circulación de mensajes fraudulentos que simulan multas de tránsito, una modalidad que ahora no solo se limita a mensajes de texto, sino que también se ha extendido a correos electrónicos y aplicaciones de mensajería como WhatsApp.

De acuerdo con la institución, el volumen de reportes ha crecido de forma significativa.

Actualmente se han identificado alrededor de 40 números telefónicos asociados a estos intentos de fraude y se han recibido aproximadamente 150 quejas de ciudadanos que han sido contactados o intentados engañar.

Las denuncias ya fueron trasladadas al Ministerio Público para su investigación.

Nuevas modalidades detectadas

Según la PMT, la modalidad más frecuente sigue siendo el envío de mensajes de texto con enlaces maliciosos que simulan notificaciones de multas de tránsito.

Sin embargo, ahora también se han detectado intentos mediante correos electrónicos y mensajes en WhatsApp, ampliando el alcance de la estafa.

“Sí, los mensajes de texto van en aumento. Ahora en redes hemos captado por avisos o alertas unos 40 números y unas 150 quejas”, indicó Amílcar Montejo, portavoz de la institución de tránsito.

Las autoridades explican que en la mayoría de casos los enlaces dirigen a páginas falsas que solicitan datos personales y financieros, con el objetivo de comprometer cuentas bancarias o dispositivos móviles.

Cómo operan los fraudes

Este tipo de estafa, conocida como smishing cuando se realiza por SMS, busca generar urgencia en las víctimas mediante supuestas multas o sanciones pendientes de pago. Al ingresar al enlace, los usuarios son redirigidos a portales falsos que imitan plataformas oficiales.

En algunos casos, también se ha reportado la utilización de códigos QR fraudulentos colocados en espacios físicos o difundidos en redes sociales, una técnica conocida como quishing.

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La PMT ha reiterado que la institución no realiza notificaciones de multas mediante enlaces enviados desde números desconocidos ni solicita información sensible por estos medios.

La institución ha confirmado al menos un caso de afectación directa, en el que una persona habría ingresado sus datos en un sitio fraudulento, lo que derivó en la posible vulneración de su cuenta bancaria.

Además, algunos usuarios han reportado fallos en sus dispositivos tras acceder a los enlaces, como bloqueos de aplicaciones o reinicios del sistema, lo que sugiere la posible instalación de software malicioso.

Recomendaciones

La PMT insiste en una serie de medidas preventivas:

No abrir enlaces enviados por remitentes desconocidos

No escanear códigos QR de procedencia dudosa

No proporcionar datos personales ni bancarios

Verificar información únicamente en canales oficiales

Bloquear y reportar números sospechosos

“Nuestra recomendación básica es que no ingresen a esos links, menos cumplir con los requerimientos de datos sensibles”, reiteró la institución.

Investigan

La PMT confirmó que ya se han presentado denuncias formales ante el Ministerio Público para dar seguimiento a estos casos y determinar el origen de los números utilizados en los fraudes.

El portavoz de la institución también advirtió que se han detectado intentos de duplicación de cuentas de WhatsApp asociados a estas prácticas, lo que amplía el riesgo para los usuarios.

Las autoridades reiteran el llamado a la población a mantenerse alerta ante este tipo de estafas digitales que continúan evolucionando.

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