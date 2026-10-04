PNC y Ejército realizan operativo de seguridad en la zona 3 capitalina

Desde las primeras horas de este domingo 4 de octubre, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de la Comisaría 11 realizan un operativo conjunto con elementos del Ejército de Guatemala en la zona 3 capitalina, como parte de las acciones encaminadas a brindar seguridad a los habitantes del sector.

Según información proporcionada por la PNC, en dicho operativo se llevan a cabo labores de registro e identificación de personas, así como de vehículos y motocicletas, con el objetivo de prevenir hechos delictivos y detectar objetos ilícitos, como armas de fuego y drogas.

Las labores de inspección se realizan por parte de las fuerzas combinadas en las inmediaciones de la vía exclusiva El Trébol, cerca del viaducto del mismo nombre y a un costado del Estadio Manuel Felipe Carrera, en la zona 3.

La información brindada por la PNC indica que estas acciones forman parte de los operativos de seguridad que se implementan en el área metropolitana para prevenir cualquier hecho delictivo o ataque armado que ponga en riesgo la vida de los ciudadanos.

Presuntos asaltantes capturados en zona 11

Además de los operativos de seguridad, la PNC informa sobre varias capturas realizadas en distintos puntos del país durante las últimas horas del sábado 3 de octubre y las primeras horas de este domingo.

El reporte de las fuerzas de seguridad indica que dos presuntos asaltantes fueron capturados en la 4ª calle y 5ª avenida, zona 11. Los detenidos fueron identificados como Óscar “N”, de 46 años, y Franco “N”, de 36 años, quienes son acusados de intentar despojar de sus pertenencias a un hombre.

A los detenidos se les incautó una pistola de gas comprimido, presuntamente utilizada durante el asalto. Tras el incidente, también se reportó que varios transeúntes retuvieron y agredieron a los presuntos responsables, ante lo cual los agentes intervinieron para efectuar la captura. Posteriormente, trasladaron a los sospechosos a un centro asistencial para que recibieran atención médica debido a los golpes que presentaban en distintas partes del cuerpo.

Otras capturas

En el barrio La Cruz, Purulhá, Baja Verapaz, agentes de la Comisaría 52 capturaron a William “N”, de 20 años, quien es señalado de matar con arma de fuego a su tío, de 37 años. Las primeras investigaciones indican que ambos habrían sostenido una discusión mientras estaban bajo efectos del licor. La discusión subió de tono y, según las pesquisas, el sospechoso desenfundó un arma de fuego con la que atacó a su familiar, quien fue trasladado a un centro asistencial, donde falleció a su ingreso.

En la colonia San Germán, Santa Rosa de Lima, Santa Rosa, elementos de la institución detuvieron a un hombre de 25 años, identificado como Dimas “N”, quien es sindicado por el delito de violación con circunstancias especiales de agravación.

En el kilómetro 49 de la ruta CA-1, que conduce hacia Barberena, Santa Rosa, los elementos de la institución capturaron a Víctor “N”, de 26 años, quien es acusado del delito de estafa propia.

En la zona 1 de Coatepeque, Quetzaltenango, elementos de la División de Seguridad Turística (Disetur) detuvieron a Genaro “N”, de 60 años, quien es acusado del delito de violación con agravación de la pena en forma continuada, con circunstancias especiales de agravación.

Todos los detenidos fueron remitidos hacia los juzgados correspondientes para que solventen su situación legal indica el reporte de la Policía Nacional Civil.