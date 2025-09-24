Abogado que frenó elección del Cang para consejo de la Usac prestó servicios al Mingob

Guatemala

Abogado que frenó elección del Cang para consejo de la Usac prestó servicios al Mingob

El abogado Less Sajir Arbaiza López obtuvo un amparo provisional que detiene el relevo de Berner García, cuya representación ante el Consejo Superior Universitario venció en 2024.

|

USAC reanudará clases presenciales en 2024.

El CSU de la USAC nombrará el próximo año a dos magistrados de la futura CC. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La elección del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) de sus representantes ante el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) ha quedado detenida debido a un amparo que suspendió la convocatoria. La acción fue impulsada por un abogado que ha prestado servicios al actual Ministerio de Gobernación, encabezado por Francisco Jiménez.

Mediante un comunicado, el colegio profesional informó del amparo provisional que detiene el llamado a elecciones para ese cargo, previsto para octubre próximo.

El actual representante, Berner García, cuyo período venció en mayo del 2024, no ha podido dejar el cargo porque no se ha elegido a un sustituto.

El amparo fue presentado por Less Sajir Arbaiza López, quien según distintas fuentes judiciales consultadas, no es conocido en el gremio de abogados.

LECTURAS RELACIONADAS

USAC reanudará clases presenciales en 2024.

Cang sigue sin renovar a su representante en el CSU y la balanza sigue a favor de Walter Mazariegos

BERNER GARCÍA. ESCUELA DE PSICOLOGÍA

Sala mantiene a Berner García como director interino de la Escuela de Ciencias Psicológicas al no otorgar amparo

Una búsqueda en internet solo arroja un proyecto de tesis del 2021, cuando estaba por graduarse como abogado. En el portal Guatecompras constan dos contratos como proveedor de servicios profesionales para la Dirección General de la Policía Nacional Civil (PNC), adscrita al Ministerio de Gobernación.

Datos del contratos del abogado durante el primer año de las actuales autoridades de Gobernación. Fotografía: Guatecompras.

El primer contrato data del 2023, y el segundo, vigente durante todo el 2024, corresponde al primer año de gestión Francisco Jiménez como ministro de Gobernación. El contrato de 2024 es por un total de Q180 mil.

Arbaiza López también participó en marzo de este año en una conferencia organizada por la Facultad de Derecho de la USAC, donde recibió un reconocimiento del decano Henry Arriaga, identificado como cercano al rector Walter Mazariegos.

A favor de García

La Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo, con su resolución, impide la renovación del cargo que ocupa García, lo que le permite continuar en el CSU.

Según los magistrados, esta elección debe realizarse en febrero y no en octubre, como planteaba la actual junta directiva del Cang.

BERNER GARCÍA. ESCUELA DE PSICOLOGÍA
Estudiantes de Psicología impiden que Berner García asuma como director de la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Usac. (Foto Prensa Libre: Oscar Vásquez)

Es la segunda vez en menos de un año que esta sala emite resoluciones vinculadas con García. El 14 de agosto del 2025 no otorgó un amparo provisional, lo que le permitió mantenerse como director interino de la Escuela de Psicología, nombramiento que generó protestas en esa unidad académica.

La sala está integrada por Irma Yolanda Sosa Flores (presidenta), Roberto Estuardo Morales Gómez y Caren Orfilia Guzmán Sagastume (vocales); y los suplentes Hugo René Coyoy Sac y Luis Fernando Ulbán López.

Año de elecciones

Con la decisión de la sala, se complica la agenda electoral del Tribunal Electoral del Cang frente a las elecciones de segundo grado del 2026.

El Cang deberá elegir a un representante titular y uno suplente para la futura comisión de postulación del nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE), postuladora que liderará el rector de la USAC, Walter Mazariegos.

También deberá escoger a un magistrado titular y uno suplente para la próxima Corte de Constitucionalidad (CC), en sustitución de Nester Vásquez y Claudia Paniagua, quienes ocupan actualmente esos cargos.

Además, tendrá que convocar a elecciones para el representante del Cang ante el CSU, quien también participa en la designación de magistrados de la CC.

En el 2026, también vencerá el período del actual Tribunal Electoral del Cang, presidido por el abogado Francis Peña.

ESCRITO POR:

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

Lee más artículos de Douglas Cuevas

ARCHIVADO EN:

Amparo provisional CANG Elecciones del CANG Mingob Usac 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS